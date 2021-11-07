Зима близко? В понедельник будут сильные ветры; ожидается снег

Ближайшей ночью небо будет затянуто тучами, временами пройдут осадки. Юго-западный ветер в Курземе, а затем и в других регионах Латвии перейдет в западный и северный, ожидаются порывы до 11-16 метров в секунду, на побережье - до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет +4..+ 9 градусов, утром и днем ​​опустится до +1..+ 7 градусов.

В понедельник в Курземе будет переменная облачность, в восточных регионах небо останется пасмурным. Время от времени ожидаются осадки, в основном дождь, на востоке Латвии будут продолжительные дожди и снег. Вечером дороги местами станут скользкими.

Порывы северо-западного ветра во многих местах - в основном на побережье Видземе и Латгалии - увеличатся до 16-21 метра в секунду.