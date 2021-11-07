Зима близко? В понедельник будут сильные ветры; ожидается снег
В понедельник, 8 ноября, через Латвию пройдет циклон, который принесет осадки и порывистый ветер.
В понедельник, 8 ноября, через Латвию пройдет циклон, который принесет осадки и порывистый ветер.
Ближайшей ночью небо будет затянуто тучами, временами пройдут осадки. Юго-западный ветер в Курземе, а затем и в других регионах Латвии перейдет в западный и северный, ожидаются порывы до 11-16 метров в секунду, на побережье - до 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет +4..+ 9 градусов, утром и днем опустится до +1..+ 7 градусов.
В понедельник в Курземе будет переменная облачность, в восточных регионах небо останется пасмурным. Время от времени ожидаются осадки, в основном дождь, на востоке Латвии будут продолжительные дожди и снег. Вечером дороги местами станут скользкими.
Порывы северо-западного ветра во многих местах - в основном на побережье Видземе и Латгалии - увеличатся до 16-21 метра в секунду.
В Риге ожидаются осадки, в основном дождь, во второй половине дня облачность будет меньше. Ночью температура воздуха по-прежнему будет колебаться в районе +8 градусов, днем немного похолодеет, а к вечеру опустится до +4 градусов. Самый сильный ветер в столице ожидается утром, когда скорость северного, северо-западного ветра порывами достигнет 21 метра в секунду.