Вс, 7.11.2021
Ушаков в ответе за то беззаконие, которое мы видим в Рижской думе Сандра Калниете, депутат Европарламента
Сандра Калниете, депутат Европарламента

Угрозы убийством журналистам и политикам: почему полиция не реагирует?

ФОТО: Valsts policija

Неделю назад полиция возбудила уголовное дело против одного из самых активных участников различных акций протестов Яниса Сондарса за словесные оскорбления депутата Сейма Юриса Пуце. Это не первый случай, когда активист попадает в поле зрения полиции. В его адрес уже поступало несколько заявлений о преследовании, но полиции и прокуратуре не казалось, что он пытался кого-либо запугать.

Неделю назад широкую известность в социальных сетях получило видео, на котором Сондарс встретил Пуце. Он следил за политиком, оскорблял его и все это транслировал в прямом эфире в Интернете.

"Поверьте мне. По истечении срока найдутся и ваши родственники, и друзья. Вы все будете преданы суду и приговорены к высшей мере. Я надеюсь, к тому времени мы возобновим повешение или расстрелы, - говорил Сондарс, следуя за Пуце.

В тот же день Сондарс обратился с аналогичными замечаниями к Янису Рейрасу, министру финансов: "Помните, у вас не будет времени сбежать. Я попрошу со своей стороны, и, думаю, многие люди в стране согласятся вынести вам самый строгий приговор".

Позже на своем канале в youtube Сондарс объяснил грубость тем, что Пуце толкнул его. Этого не видно на видео, и сам Пуце сказал, что не толкал Сондарса. В свою очередь, по словам самого Сондарса, с Рейрсом он общался уважительно.

Когда видео стало популярным и депутат написал заявление,

полиция возбудила уголовное дело за хулиганство и за хранение наркотиков.

Это не первый раз, когда о Сондарсе сообщают в полицию. Однако до сих пор в его поведении не было обнаружено никаких нарушений уголовного законодательства.

Два года назад он пытался связаться с Центром журналистских расследований Re:Baltica по поводу публикаций. Звонил, писал и отправлял сообщения, что журналисты должны будут ответить за слова, что он будет встречать их на улице и пр. Сондарс также явился в офис Re:Baltica с траурным венком.

"После этого полиция провела расследование и пришла к выводу, что оснований для возбуждения уголовного дела нет, поскольку реальной физической угрозы не было", - вспоминает журналист Re:Baltica Инга Спринге.

Государственная полиция учла, а прокуратура согласилась, что

преследования со стороны Сондарса не было, и так он выражает свои убеждения.

После закрытия дела Сондарс продолжил слать агрессивные сообщения, и с ним столнклуись и другие СМИ. В начале года Сондарс и его единомышленники повели себя вызывающе, увидев машину Латвийского телевидения. Он также мешал съемочной группе LTV, например, освещать мероприятие, организованное политиком Айнаром Шлесерсом у памятника Свободы.

Журналист рижского TV24 Айвис Цериньш также контактировал с Сондарсом: "Наш конфликт был в том, что я пришел с прогулки, он шел мне навстречу, я попросил его не приближаться, он подошел, я отодвинул его в сторону и пошел дальше. Потом он написал жалобу, что я на него напал".

Цериньш говорит, что после этого Сондарс высказывал ему угрозы, к примеру, перерезать ему горло и убить в прямом эфире, чтобы это видели его жена с ребенком.

Полиция отклонила заявление журналиста на Сондарса как необоснованное.

В мае этого года Цериньш, Re: Baltica, портал TVNET и Латвийская ассоциация журналистов написали коллективное заявление в полицию о возможных преследовании и угрозах.

Однако выводы полиции были аналогичны предыдущим - оснований для возбуждения уголовного дела нет.

По словам Сприньге, после такого отношения коммуницировать с полицией ей приятно еще меньше, чем с самим агрессором. В неформальной беседе с полицией журналистке сказали: "Вы общественный деятель, вы должны быть готовы к тому, что к вам будут так относиться. Развивайте психологическую устойчивость".

Две недели назад прокуратура присоединилась к выводу полиции о том, что уголовное дело возбуждать не следует. Прокурор Восточной прокуратуры Риги Цируле пришла к выводу, что средства и формы выражения, используемые Сондарсом, иногда являются грубыми, оскорбительными и морально неприемлемыми, но это сообщение не может рассматриваться как преследование.

"Уголовный кодекс не предусматривает ответственности за общение, не соответствующее нормам этикета", - написала прокурор.

Сондарс - не самый заметный участник различных акций протеста, и, если бы не словесная атака на Пуце, ​​он, вероятно, таким и остался бы, считает исследователь дезинформации Ника Алексеева.

"Он занимается такой деятельностью уже давно. Если говорить об агрессии, я думаю, что она усилилась, поскольку очевидно, что нужно больше внимания уделять себе", - говорит Алексеева.

За неделю до ареста Сондарс написал в Facebook, что ищет людей, желающих принять участие в создании фермы троллей, что обычно подразумевает ведение анонимных учетных записей в Интернете.

"Это первый раз, когда мы фиксируем настолько откровенный призыв создать фабрику троллей",

 - говорит исследовательница.

Учитывая, что Сондарс ранее привлекался к ответственности как за административные, так и за уголовные правонарушения и ранее был судим, о чем полиция не сообщила, его хотели оставить под стражей, но суд не согласился с этим.

Отвечая на вопросы de facto, Сондарс назвал начатое неделю назад уголовное дело попыткой запугать его. Он утверждал, что угрозы - с точки зрения закона - никогда не исходили из его уст. А в адрес политиков, полицейских и журналистов он высказал реальные факты.


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