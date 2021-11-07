7 ноября в одном абзаце ⟩ За шопингом - в Литву, дежурная против школьницы и повторно заболевшие Covid-19 - сколько их?

Этой осенью счета за электричество и отопление серьезно возрастут. Самоуправления с опаской смотрят на ближайшие месяцы, ведь многие из наименее обеспеченных жителей просто не смогут их оплатить .

Если вам кажется, что задания по латышскому языку для учеников третьего класса - ничто, то докажите это, набрав хотя бы пять пунктов в этом тесте !

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В Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоялся последний большой боксерский бой нынешнего года Road to Undisputed. Главным событием вечера стал объединительный бой между обладателем поясов во втором среднем весе по версиям WBA, WBO и WBC Саулем Канело Альваресом и чемпионом IBF Калебом Плантом.

Альварес нокаутировал соперника в 11-м раунде и стал первым абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе!