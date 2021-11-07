7 ноября в одном абзаце ⟩ За шопингом - в Литву, дежурная против школьницы и повторно заболевшие Covid-19 - сколько их?

Выходные подходят к концу, зато кому-то завтра, возможно, удастся увидеть снег! Сконцентрируемся на положительных эмоциях и не забываем прочитать итоги уходящего воскресенья!
События дня в одном абзаце
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Чем себя порадовать?
Если вам кажется, что задания по латышскому языку для учеников третьего класса - ничто, то докажите это, набрав хотя бы пять пунктов в этом тесте!
Фото дня
В Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоялся последний большой боксерский бой нынешнего года Road to Undisputed. Главным событием вечера стал объединительный бой между обладателем поясов во втором среднем весе по версиям WBA, WBO и WBC Саулем Канело Альваресом и чемпионом IBF Калебом Плантом.