"Многообещающий прогноз". Профессор о изменениях в статистике госпитализированных

В начале недели Министерство здравоохранения сообщило на заседании правительства, что 6 ноября число пациентов с Covid-19, находящихся в стационаре, достигнет 2200. По данным, опубликованным 6 ноября, количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах составляло 1488 человек, а согласно опубликованным сегодня данным, оно увеличилось до 1563, следует из информации Национальной службы здравоохранения.

Отвечая на вопрос о разнице между прогнозами и текущими данными, Бригис объяснил, что на этот вопрос нет однозначного ответа и что роль играет тот факт, что локдаун замедлил рост заболеваемости и что число пациентов показывает "обнадеживающий понижательный прогноз".

Точнее о том, привели ли ограничения к длительному уменьшению заболеваемости, можно будет судить через неделю, отметил профессор.

Также свою роль в уменьшении числа госпитализированных сыграло решение Минздрава, при котором сортируются пациенты, нуждающиеся в лечении в больнице. В результате меньшее количество пациентов попадает в больницы, а максимально большое лечится дома, отметил Бригис.

Профессор пояснил, что это делается в связи с высокой заполненностью больниц и безвыходной ситуацией, когда пациентов приходится размещать даже в больничном гараже. Он указал, что нет смысла доставлять пациента в больницу, где у него не будет доступа к врачу и кислороду.

В результате в больницы попадает больше людей, находящихся в более тяжелом положении. В то же время большее количество случаев серьезного течения заболевания можно объяснить дельта-штаммом Covid-19, отметил Бригис.