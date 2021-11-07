Вс, 7.11.2021
Это может стать хорошим примером, что нельзя делать добрые дела Рамона, пытавшаяся привести в порядок округу
Рамона, пытавшаяся привести в порядок округу

Дело Магнитского: конфисковано имущество российского миллионера в Риге

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Среди бесчисленных скандалов с отмыванием денег есть тот, который изменил то, какой угрозой весь западный мир считает легализацию неправомерно приобретенных денег. Открытия Сергея Магнитского уже более десяти лет проливают свет на методы мошенников-банкиров. Его убийство показало, что отмыватели денег - не просто оптимизаторы налогов, но и преступники, связанные с российским правительством, сообщает Nekā Personīga.

Как и во многих скандалах с грязными деньгами, в этом также использовались латвийские банки. На этой неделе полиция в рамках этого расследования конфисковала уже вторую недвижимость в Риге.

В середине 2000-х Hermitage Capital был крупнейшим иностранным инвестиционным фондом в России. Самым ценным его преимуществом были акции "Газпрома". Западные инвесторы были для Кремля неудобными деловыми партнерами. Они вмешивались в газовые сделки, публично спрашивая, почему "Газпром" экспортирует газ через посредников, связанных с организованной преступностью или политиками. Это не осталось незамеченным, и Россия отвернулась от Hermitage Capital. В 2007 году МВД провело обыск в московском офисе Фонда.

Изъятые МВД материалы попали в руки ОПГ. Они приобрели ряд компаний инвестиционных фондов, которым казначейство перечислило 230 миллионов долларов якобы излишне уплаченных налогов.

Юристу Сергею Магнитскому удалось раскрыть невероятную схему и доказать, как деньги исчезали через паутину корпоративных и банковских счетов. Однако в 2008 году за решетку попали не рейдеры и мошенники, а он. Год спустя, за несколько дней до конца срока ареста, Магнитского пытали и забили до смерти.

С тех пор Билл Браудер, основатель и генеральный директор Hermitage Capital, посвятил свою работу восстановлению справедливости и раскрытию информации.

Десять лет назад Браудер представил сотрудникам правоохранительных органов Латвии информацию о том, что для отмывания не менее 20 миллионов долларов использовались шесть латвийских банков. В то время Экономическая полиция даже не возбудила уголовное дело, поскольку считала, что с событий четырехлетней давности прошло уже слишком много времени.

Позже выяснилось, что денег, протекающих через Латвию, намного больше - 63 миллиона долларов. Было задействовано 430 счетов в 14 латвийских банках.

Все изменилось в 2018 году, который потряс всю латвийскую финансовую систему, наводненную подозрительными деньгами. Соединенные Штаты ввели санкции против второго по величине банка Латвии по подозрению в систематическом отмывании денег и коррупции. Государству пришлось принять меры, чтобы спасти свою репутацию. Если ранее ни Сейм, ни МИД не считали необходимым последовать примеру Эстонии и Литвы и принять "закон Магнитского", то в 2018 году парламент проголосовал за введение санкций в отношении 49 лиц, причастных к открытым Магнитским схемам.

Давление с целью доказать, что финансовые преступления в Латвии расследуются, наконец, привело к тому, что полиция обратилась к информации, предоставленной Hermitage Capital. Создателем схемы хищения денег является бизнесмен из России Дмитрий Клюев. Весной этого года полиция конфисковала принадлежащую ему квартиру стоимостью 230 тысяч евро в Тихом центре Риги. Расследуя дела партнеров Клюева, полиция пошла по стопам миллионера Артема Зуева. В последние годы имя Зуева упоминается в российской прессе в связи с делами о рейдерстве. В 2012 году Зуев воспользовался возможностью получить вид на жительство в Латвии в обмен на инвестиции в недвижимость. На этой неделе правоохранители объявили о конфискации этого имущества. Его стоимость составляет около четверти миллиона евро.

Зуев связан с компанией Tesida Services Limited Latvia, зарегистрированной в Латвии в 2012 году. Его основала кипрская компания Tesida Services Limited, владельцы которой неизвестны. Еще в решении об учреждении единственным управляющим латвийской компании был назначен Артем Зуев.

Компания была зарегистрирована в многоквартирном доме на улице Руденс, видом деятельности были заявлены юридические услуги и услуги по связям с общественностью. За пять лет оборот компании с одним сотрудников составил 10 миллионов евро.

Компания Tesida Services Limited Latvia, зарегистрированная в квартире в Пурвциемсе, сумела получить от ABLV ссуду в размере 29 миллионов евро. За эти деньги планировалось развивать недвижимость в Москве. В 2019 году компания объявила о неплатежеспособности, поскольку не смогла выплатить кредит.

Айнар Шлесерс, политик и предприниматель в сфере недвижимости, более 10 лет назад лоббировал возможность получить вид на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость. Им воспользовались тысячи владельцев ВНЖ. С 2014 года доступ к разрешениям был строго ограничен парламентом. Сейчас в коридорах правительства - поправки к Закону об иммиграции, что полностью остановило продажу разрешений на недвижимость.

Законодатели также хотят ввести штрафы для тех, кто обслуживает лиц под санкциями.

За короткое время финансовый сектор Латвии стал одним из самых регулируемых в Европе, что мешает и законопослушному бизнесу. В течение многих лет через Латвию текли огромные суммы, но здесь застряла лишь небольшая часть денег. Львиная доля попала, например, в Великобританию, где дело Магнитского вообще не расследовалось.

Браудер также проинформировал латвийские правоохранительные органы о возможном участии в открытой Магнитским схеме банка Swedbank. Государственная полиция еще расследует это.

Видео: Сюжет передачи Nekā Personīga (на латышском языке)


НАВЕРХ
Back