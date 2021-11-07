Дело Магнитского: конфисковано имущество российского миллионера в Риге

С тех пор Билл Браудер, основатель и генеральный директор Hermitage Capital, посвятил свою работу восстановлению справедливости и раскрытию информации.

Десять лет назад Браудер представил сотрудникам правоохранительных органов Латвии информацию о том, что для отмывания не менее 20 миллионов долларов использовались шесть латвийских банков. В то время Экономическая полиция даже не возбудила уголовное дело, поскольку считала, что с событий четырехлетней давности прошло уже слишком много времени.

Позже выяснилось, что денег, протекающих через Латвию, намного больше - 63 миллиона долларов. Было задействовано 430 счетов в 14 латвийских банках.

Все изменилось в 2018 году, который потряс всю латвийскую финансовую систему, наводненную подозрительными деньгами. Соединенные Штаты ввели санкции против второго по величине банка Латвии по подозрению в систематическом отмывании денег и коррупции. Государству пришлось принять меры, чтобы спасти свою репутацию. Если ранее ни Сейм, ни МИД не считали необходимым последовать примеру Эстонии и Литвы и принять "закон Магнитского", то в 2018 году парламент проголосовал за введение санкций в отношении 49 лиц, причастных к открытым Магнитским схемам.

Давление с целью доказать, что финансовые преступления в Латвии расследуются, наконец, привело к тому, что полиция обратилась к информации, предоставленной Hermitage Capital. Создателем схемы хищения денег является бизнесмен из России Дмитрий Клюев. Весной этого года полиция конфисковала принадлежащую ему квартиру стоимостью 230 тысяч евро в Тихом центре Риги. Расследуя дела партнеров Клюева, полиция пошла по стопам миллионера Артема Зуева. В последние годы имя Зуева упоминается в российской прессе в связи с делами о рейдерстве. В 2012 году Зуев воспользовался возможностью получить вид на жительство в Латвии в обмен на инвестиции в недвижимость. На этой неделе правоохранители объявили о конфискации этого имущества. Его стоимость составляет около четверти миллиона евро.

Зуев связан с компанией Tesida Services Limited Latvia, зарегистрированной в Латвии в 2012 году. Его основала кипрская компания Tesida Services Limited, владельцы которой неизвестны. Еще в решении об учреждении единственным управляющим латвийской компании был назначен Артем Зуев.

Компания была зарегистрирована в многоквартирном доме на улице Руденс, видом деятельности были заявлены юридические услуги и услуги по связям с общественностью. За пять лет оборот компании с одним сотрудников составил 10 миллионов евро.

Компания Tesida Services Limited Latvia, зарегистрированная в квартире в Пурвциемсе, сумела получить от ABLV ссуду в размере 29 миллионов евро. За эти деньги планировалось развивать недвижимость в Москве. В 2019 году компания объявила о неплатежеспособности, поскольку не смогла выплатить кредит.

Айнар Шлесерс, политик и предприниматель в сфере недвижимости, более 10 лет назад лоббировал возможность получить вид на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость. Им воспользовались тысячи владельцев ВНЖ. С 2014 года доступ к разрешениям был строго ограничен парламентом. Сейчас в коридорах правительства - поправки к Закону об иммиграции, что полностью остановило продажу разрешений на недвижимость.

Законодатели также хотят ввести штрафы для тех, кто обслуживает лиц под санкциями.

За короткое время финансовый сектор Латвии стал одним из самых регулируемых в Европе, что мешает и законопослушному бизнесу. В течение многих лет через Латвию текли огромные суммы, но здесь застряла лишь небольшая часть денег. Львиная доля попала, например, в Великобританию, где дело Магнитского вообще не расследовалось.

Браудер также проинформировал латвийские правоохранительные органы о возможном участии в открытой Магнитским схеме банка Swedbank. Государственная полиция еще расследует это.