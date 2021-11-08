Пн, 8.11.2021
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Звездные выходные ⟩ 16-летняя Седокова, у Каменских новый цвет волос, а Бузова гуляет по Парижу

ФОТО: instagram / коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные Узнайте, кто отметил день рождения, а кто кормил жирафов. 

Павел Прилучный с коллегами был на съемках

Юлия Ковальчук экспериментировала на кухне

Светлана Лобода делала фото в стиле нуар

Татьяна Мингалимова выходные провела дома

Ксения Бородина колдовала на льду

Катерина Шпица была на спектакле

Регина Тодоренко в выходные работала

Андрей Мерзликин путешествовал по деревням

Юлия Савичева провела эти дни в постели

Ксения Собчак отметила день рождения

Лера Кудрявцева улетела в Майами

Настя Каменских сменила цвет волос

Филипп Киркоров наслаждался поездкой в Дубай

Анна Семенович позировала в купальнике

Катя Варнава и ее четвероногий друг

Ольга Бузова гуляла по Парижу

Кристина Асмус играла монахиню

Олег Газманов гулял с собакой

Равшана Куркова гостила в Санкт-Петербурге

Анастасия Волочкова загорала

Кети Топурия готовилась к выступлению

Анфиса Чехова провела время с сыном

Данила Поперечный кормил жирафов

Яна Кошкина наслаждалась прогулкой на яхте

Маркус Рива, Интарс Бусулис, Марат Оглезнев, Рейнис Сейянс и Айя Аушкапа снимались в первом прямом эфире на X Faktors

Анна Седокова вспоминала, какой она была в 16 лет

Клава Кока занималась домашним хозяйством


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