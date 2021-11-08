Звездные выходные ⟩ 16-летняя Седокова, у Каменских новый цвет волос, а Бузова гуляет по Парижу
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные Узнайте, кто отметил день рождения, а кто кормил жирафов.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные Узнайте, кто отметил день рождения, а кто кормил жирафов.
Павел Прилучный с коллегами был на съемках
Юлия Ковальчук экспериментировала на кухне
Светлана Лобода делала фото в стиле нуар
Татьяна Мингалимова выходные провела дома
Ксения Бородина колдовала на льду
Катерина Шпица была на спектакле
Регина Тодоренко в выходные работала
Андрей Мерзликин путешествовал по деревням
Юлия Савичева провела эти дни в постели
Ксения Собчак отметила день рождения
Лера Кудрявцева улетела в Майами
Настя Каменских сменила цвет волос
Филипп Киркоров наслаждался поездкой в Дубай
Анна Семенович позировала в купальнике
Катя Варнава и ее четвероногий друг
Ольга Бузова гуляла по Парижу
Кристина Асмус играла монахиню
Олег Газманов гулял с собакой
Равшана Куркова гостила в Санкт-Петербурге
Анастасия Волочкова загорала
Кети Топурия готовилась к выступлению
Анфиса Чехова провела время с сыном
Данила Поперечный кормил жирафов
Яна Кошкина наслаждалась прогулкой на яхте
Маркус Рива, Интарс Бусулис, Марат Оглезнев, Рейнис Сейянс и Айя Аушкапа снимались в первом прямом эфире на X Faktors
Анна Седокова вспоминала, какой она была в 16 лет
Клава Кока занималась домашним хозяйством