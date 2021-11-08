Прогноз Василисы Володиной на неделю с 8 по 15 ноября: испытание на прочность и "запас платочков"

"Если вы с детства слышали, что терпение и труд все перетрут, знайте - вам врали, - пишет астролог. - Есть масса вещей, которые невозможно получить усердием, терпением и старанием. Так не работает. Но и без них закрепиться надолго не получится".

Будьте готовы посвятить предстоящие семь дней неприятным, но необходимым усилиям, предупреждает эксперт и добавляет, что они совершенно не обещают успехов в итоге. "Но прийти к успеху без надрыва практически нереально. Об этом нам сигналит жесткий квадрат Марса из Скорпиона к Сатурну в Водолее. Они и задают эти рамки сложных обстоятельств", - объясняет астролог.

"Запасаемся смирением и одноразовыми платочками, чтобы вытирать пот с усталого чела", - резюмирует Василиса Володина.

К среде многие, по ее прогнозу, пожалеют о том, что локдаун не продлили (это, как вы понимаете, в России. У нас он еще не закончился. - Прим. ред.).

Вообще именно вокруг 10 и 11 ноября "будут танцевать главные мировые новости", поэтому Василиса Володина рекомендует следить за ними.

К выходным опять возрастут транспортные риски и опасность задеть какие-нибудь чувства кого-нибудь из верующих.

"Будьте осмотрительны, соприкасаясь с тонкой материей чужого мировоззрения и переживаний. (...) Общайтесь с собой! Так спокойнее", - советует астролог.