На прошлой неделе процесс вакцинации от Covid-19 начали около 25 000 человек

На минувшей неделе привито не менее 75 923 человек, из них около 25 000 получили первую дозу вакцины, около 32 000 - вторую. Еще около 12 000 человек привиты вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз. Удельный вес тех, кто на прошлой неделе начал вакцинацию, составляет около 33% общего числа привитых.

На неделе с 25 по 31 октября доля получивших первую дозу вакцины составляла 47%, на неделе с 18 до 24 октября - 53%, на неделе с 11 по 17 октября - 49%.

На прошлой неделе продолжал расти интерес к получению дополнительной дозы вакцины - дополнительную прививку сделали более 7300 человек, что примерно на 2000 больше, чем неделей ранее.