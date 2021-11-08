Выявлено 423 новых случая Covid-19, скончались 16 человек

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

один человек в возрасте от 60 до 69 лет;

семь человек в возрасте от 70 до 79 лет;

шесть человек в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Из умерших за последний день 14 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2 были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 263 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 160 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек сегодня составила 1520,5 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 7,8%. Было сделано 5419 тестов.