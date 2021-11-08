Выявлено 423 новых случая Covid-19, скончались 16 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 423 новых случая Covid-19, поступила информация о 16 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 423 новых случая Covid-19, поступила информация о 16 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:
Из умерших за последний день 14 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2 были вакцинированы.
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 263 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 160 были вакцинированы.
14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек сегодня составила 1520,5 случая.
Доля положительных результатов тестирования составила 7,8%. Было сделано 5419 тестов.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 232 247 человек. Всего за время пандемии от болезни умерли 3515 человек.