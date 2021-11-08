Пн, 8.11.2021
Недавно привезли койки со складов скорой помощи. Больницы собирались списать их, но сравнивая их с теми, на которые нам приходилось класть пациентов, это, конечно, бонус Григорий Семенов, глава Даугавпилсской больницы
Григорий Семенов, глава Даугавпилсской больницы

Выявлено 423 новых случая Covid-19, скончались 16 человек

Центральный рынок в Риге. 3 ноября 2021 года ФОТО: Zane Bitere/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 423 новых случая Covid-19, поступила информация о 16 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

  • один человек в возрасте от 40 до 49 лет;
  • один человек в возрасте от 60 до 69 лет;
  • семь человек в возрасте от 70 до 79 лет;
  • шесть  человек в возрасте от 80 до 89 лет;
  • один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Из умерших за последний день 14 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2 были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 263 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 160 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек сегодня составила 1520,5 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 7,8%. Было сделано 5419 тестов.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 232 247 человек. Всего за время пандемии от болезни умерли 3515 человек.


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