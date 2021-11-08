Выявлено 423 новых случая Covid-19, в больницах - более 1600 человек

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

один человек в возрасте от 60 до 69 лет;

семь человек в возрасте от 70 до 79 лет;

шесть человек в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Из умерших за последний день 14 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2 были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 263 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 160 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек сегодня составила 1520,5 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 7,8%. Было сделано 5419 тестов.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 232 247 человек. Всего за время пандемии от болезни умерли 3515 человек.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки увеличилось с 1563 до 1605 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Это самое большое количество инфицированных Covid-19 в больницах с начала пандемии. Прежде самый высокий показатель был 1 ноября этого года - 1592 человека.

За минувшие сутки госпитализирован 101 пациент с Covid-19, выписаны 15 человек.

В настоящее время в больницах находятся 1369 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 236 человек (14,7%) тяжелое.