Пн, 8.11.2021
Если совсем честно, мы не знаем, как будет через год. Сейчас кажется, что хуже уже некуда, но в прошлую волну мы думали точно так же Ренар Путниньш, Екабпилсская больница
Ренар Путниньш, Екабпилсская больница

В воскресенье в Земгале погиб пешеход

Иллюстративное фото ФОТО: LETA

В воскресенье в результате дорожно-транспортного происшествия в Земгале погиб пешеход, сообщает Государственная полиция.

В целом по стране в воскресенье зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия, в том числе четыре с пострадавшими.

За различные нарушения правил дорожного движения оформлено 400 протоколов. Задержаны семь водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, и двое под воздействием наркотических веществ. За превышение скорости оформлено 173 протокола.


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