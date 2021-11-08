В воскресенье в Земгале погиб пешеход

В целом по стране в воскресенье зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия, в том числе четыре с пострадавшими.

За различные нарушения правил дорожного движения оформлено 400 протоколов. Задержаны семь водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, и двое под воздействием наркотических веществ. За превышение скорости оформлено 173 протокола.