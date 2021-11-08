Левитс: Локдаун нужно прекратить, но ограничения для непривитых должны сохраниться

Президент отметил, что локдаун в обещанный срок нужно отменить, однако с несколькими правилами, например, школы возобновляют очное обучение, а "зеленый" режим доступен для тех, у кого есть ковид-сертификат. Для непривитых - ограничения продолжаются.

"Нужно работать над мероприятиями по увеличению охвата вакцинацией, и здесь нужно больше вовлекать самоуправления, так как именно они - те, кто знает своих людей", - сказал Левитс.

Принимая во внимание, что пандемия Covid-19 в Латвии тяжелее всего затронула Латгале, где меньше всего вакцинированных людей, вся остальная часть страны должна быть вовлечена, чтобы помочь этому региону преодолеть кризис, отметил глава государства.

Левитс признал, что сейчас особо тяжелая ситуация образовалась в Латгале, и в этом можно винить низкий охват вакцинацией среди жителей конкретного региона. Однако эта ситуация - проблема не только Латгале, но и всей Латвии.

"Это означает, что у нас, и в других местах Латвии, самоуправления должны оказать помощь самоуправлениям Латгале. Это национальная солидарность. Нужно делиться как своим опытом, так и своими силами в борьбе с этой пандемией", - призвал президент.

Президент также считает, что после отмены локдауна стоит провести выездное заседание правительства в Латгале, чтобы там вместе с местными лидерами и представителями самоуправления понять специфические проблемы региона и возможное их решение для преодоления кризиса Covid-19.

В то же время президент призвал правительство в дальнейшем не держать общества в незнании и своевременно устанавливать ясные и понятные всем критерии, которыми усиливаются или возобновляются связанные с Covid-19 ограничения, чтобы не было так, что "правительство что-то решает в последний момент".