Ольга Бузова заявила, что МХАТ задолжал ей тысячи евро

Звезда собирается решать этот вопрос при помощи юриста. Об этом Ольга рассказала программе "Ты не поверишь!".

Она указала, что руководство театра не оповещало ее об отмене постановки. Ей также не выплатили зарплату, которая, по данным СМИ, составляет порядка 450 тысяч рублей (около 5,4 тысячи евро).

Напомним, новый гендиректор МХАТа Владимир Кехман заявил, что причиной отмены спектакля с Бузовой стали финансовые проблемы. Он объяснил, что это связано с низкими продажами билетов. Кехман отметил, что говорил с Бузовой и предупреждал ее о снятии спектакля.