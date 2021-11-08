Пн, 8.11.2021
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Ольга Бузова заявила, что МХАТ задолжал ей тысячи евро

Ольга Бузова ФОТО: Кадр из видео

Российская телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова заявила, что Московский Художественный академический театр имени М. Горького задолжал ей тысячный гонорар за спектакль "Чудесный грузин". Об этом пишет Lenta.ru.

Звезда собирается решать этот вопрос при помощи юриста. Об этом Ольга рассказала программе "Ты не поверишь!".

Она указала, что руководство театра не оповещало ее об отмене постановки. Ей также не выплатили зарплату, которая, по данным СМИ, составляет порядка 450 тысяч рублей (около 5,4 тысячи евро).

Напомним, новый гендиректор МХАТа Владимир Кехман заявил, что причиной отмены спектакля с Бузовой стали финансовые проблемы. Он объяснил, что это связано с низкими продажами билетов. Кехман отметил, что говорил с Бузовой и предупреждал ее о снятии спектакля.

Об отмене спектакля с участием Бузовой "Чудесный грузин" стало известно 31 октября. В ответ на заявление директора театра Ольга приложила скриншот, из которого следует, что все билеты на постановку были проданы.


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