Covid-19: в Литве выявлено 1411 новых случаев, в Эстонии - 788

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 1411 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 17 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Среди скончавшихся от коронавируса 13 человек не были привиты или привиты не полностью.

В больницах сейчас проходят лечение 1913 пациентов с Covid-19, 139 из них находятся в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей в Литве немного снизился и составил 1386,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов также снизилась до 17,4%.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 5549 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 788 тестов. 492 позитивных теста принадлежат невакцинированным, а 296 полностью вакцинированным людям.

По состоянию на утро понедельника на лечении из-за коронавируса в больницах находятся 617 человек, за сутки скончались пять пациентов с коронавирусом.

С тяжелой формой Covid-19 госпитализированы 467 человек, из которых в свою очередь 334 (71,6 процента) не вакцинированы, а у 133 человек (28,4 процента) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 58 новых историй болезни, скончались пятеро зараженных Covid-19 пациентов: 77-летняя женщина, 79-летний мужчина, 82-летний мужчина, 89-летний мужчина и 93-летний мужчина.