Макгрегор пил с Джонни Деппом, а Медведева ела икру. Как прошла неделя звёзд спорта?
Солнце и пляжы в Дубае, золотая осень в Украине, усердные тренировки и отдых с детьми. Звёзды спорта по-разному провели предыдущие семь дней. Смотрим!
Солнце и пляжы в Дубае, золотая осень в Украине, усердные тренировки и отдых с детьми. Звёзды спорта по-разному провели предыдущие семь дней. Смотрим!
Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки и её дочь Оливия
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Олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике Каролина Севастьянова продолжает наслаждаться жизнью на Мальдивах
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Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих в солнечной Испании
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Украинская дзюдоистка Дарья Белодед и золотая осень вокруг неё
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