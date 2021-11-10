Ср, 10.11.2021
Мы готовы к различным сценариям и действиям, если ситуация на нашей границе ухудшится Латвии Мария Голубева, министр внутренних дел
Латвии Мария Голубева, министр внутренних дел

Макгрегор пил с Джонни Деппом, а Медведева ела икру. Как прошла неделя звёзд спорта?

Солнце и пляжы в Дубае, золотая осень в Украине, усердные тренировки и отдых с детьми. Звёзды спорта по-разному провели предыдущие семь дней. Смотрим!

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки и её дочь Оливия

Латвийская "пляжница" Анастасия Кравченока усердно тренировалась

Майрис Бриедис в окружении сыновей

Олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике Каролина Севастьянова продолжает наслаждаться жизнью на Мальдивах

Дарья Клишина радовалась на яхте

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих в солнечной Испании

Российский боец Пётр Ян вместе с семьёй отдыхает в Дубае

Роман Павлюченко тоже в Дубае, но он выбрал отдых на квадроцикле

А теннисистка Анастасия Потапова выбрала для отдыха гидроцикл

Конор Макгрегор поил своим виски актёра Джонни Деппа

Денис Глушаков с супругой восстанавливались после нагрузок

Алина Загитова залипала в телефоне

Красавица-синхронистка Варвара Субботина

Александр Кержаков на фоне Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде

Лауру Икауниеце целовали в лифте

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед и золотая осень вокруг неё

Евгения Медведева ела блины с икрой

Дмитрий Губерниев и Пухляш


НАВЕРХ
Back