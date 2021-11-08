Пн, 8.11.2021
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Профсоюз: нужно перестать перегружать систему образования постоянными изменениями

Инга Ванага ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Систему образования нужно прекратить перегружать постоянными изменениями из-за Covid-19, сказала в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага.

Она подчеркнула, что в сфере образования охват вакцинацией от Covid-19 высок, поэтому нужно позволить ей "дышать свободнее" и работать по возможности в условиях, как до пандемии. "Нужно перестать перегружать учреждения образования бесконечными изменениями каждую неделю", - сказала председатель профсоюза.

Ванага напомнила, что LIZDA направил руководству страны открытое письмо, призвав не допустить чрезвычайной ситуации в сфере образования, так как учителя из-за новых обязанностей крайне перегружены.

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На вопрос, получат ли педагоги в этом учебном году какие-либо доплаты за работу в условиях Covid-19, Ванага ответила, что такая поддержка нужна, но пока педагоги ее не получили. В то же время, по ее словам, доплаты ожидаются, но их размер профсоюз не устраивает.

"Например, для дошкольных педагогов нам, к сожалению, придется бороться только за разовую доплату, которую обещают в размере 20%, и это будут всего несколько десятков евро за всю тяжелую работу во время чрезвычайного положения", - сказала Ванага, отметив, что это не решит проблем выгорания педагогов и всех остальных проблем, с которыми им пришлось столкнуться.


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