Профсоюз: нужно перестать перегружать систему образования постоянными изменениями

Она подчеркнула, что в сфере образования охват вакцинацией от Covid-19 высок, поэтому нужно позволить ей "дышать свободнее" и работать по возможности в условиях, как до пандемии. "Нужно перестать перегружать учреждения образования бесконечными изменениями каждую неделю", - сказала председатель профсоюза.

Ванага напомнила, что LIZDA направил руководству страны открытое письмо, призвав не допустить чрезвычайной ситуации в сфере образования, так как учителя из-за новых обязанностей крайне перегружены.

На вопрос, получат ли педагоги в этом учебном году какие-либо доплаты за работу в условиях Covid-19, Ванага ответила, что такая поддержка нужна, но пока педагоги ее не получили. В то же время, по ее словам, доплаты ожидаются, но их размер профсоюз не устраивает.