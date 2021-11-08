Российская волейболистка умерла в возрасте 21 года

Как отмечает пресс-служба команды, Хамбикова скоропостижно ушла из жизни из-за болезни. В последний раз на площадке волейболистка, игравшая на позиции блокирующей, появлялась 4-5 октября против "Уралочки-2".

"Произошла большая трагедия. Ушла из жизни блокирующая "Уфимочки-УГНТУ" Алия Хамбикова. Выражаем соболезнования родным и близким. Алие был 21 год. Она скоропостижно ушла из жизни из-за болезни", - отмечается в сообщении.

Как уточняется, причиной смерти молодой волейболистки стала тяжёлая болезнь. По некоторым данным, она страдала лейкемией.