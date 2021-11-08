MDMA и гашиш: в Риге изъято почти 290 килограммов наркотиков

Так, 22 октября в Риге на территории предприятия был задержан принадлежащий латвийскому предприятию грузовой автомобиль DAF.

В полуприцепе автомобиля вместе с легальным грузом находилось большое количество наркотических и психотропных веществ.

Во время обыска были изъяты наркотические и психотропные вещества, назначена их экспертиза, чтобы установить точный вес и происхождение. В данный момент количество изъятых веществ оцениваются в примерных объемах - 185 килограммов таблеток MDMA и 105 килограммов гашиша.

ФОТО: Valsts policija

Задержан и признан подозреваемым один человек - мужчина 1961 года рождения. Ранее он в поле зрения полиции не попадал.

ФОТО: Valsts policija

23 октября суд применил к нему меру пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.