Видео ⟩ Производитель iPhone выпустит электромобиль

В середине октября Foxconn презентовала три автомобиля - компактный кроссовер Model C, седан Model E и автобус Model T. Название автомобилей очень напоминает номенклатуру Ford в начале прошлого века или привычки в присвоении названий компании Tesla, но это мелочи. Главное - это то, что Foxconn отнеслась к сфере автостроения со всей серьезностью, кроме того, Model E разработана совместно с итальянским домом автомобильного дизайна Pininfarina.

В связи с этим Model E является и наиболее интересной из вышеупомянутой тройки, и информация Pininfarina свидетельствует о довольно впечатляющих технических данных автомобиля. Кроме того, что Model E выглядит захватывающе, она еще и мощная. Так, предварительная информация свидетельствует, что Model E, которую предложат на рынке под брендом Foxtron, развивает 750 лошадиных сил, разгоняется до 100 км/час за 2,8 секунды и на одной зарядке может проехать 750 километров.

Foxtron Model E ФОТО: Скриншот видео

На некоторых презентационных кадрах, на которых появляется интерьер автомобиля, можно увидеть прикосновение современности с элегантным выбором материалов и широкими поверхностями экранов. Оценить его качество и удобство может будет только в 2023 году и, скорее всего, только на Тайване.