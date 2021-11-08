Видео ⟩ В Беларуси толпа мигрантов добралась до границы с Польшей

Толпа мигрантов была замечена в Гродненской области на шоссе, ведущем из Минска в направлении Белостока.

Напомним, в рамках развернутой режимом Александра Лукашенко гибридной войны в течение прошедшего месяца происходили попытки направить в Латвию, Литву и Польшу тысячи нелегальных мигрантов, большая часть из которых прибыла в Беларусь из Ирака в качестве туристов.

Here we go. Kuznica-Bruzgi border crossing between Belarus and Poland. pic.twitter.com/Ka32unWnYi — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2021

#Belarus Hundreds of migrants are waiting at the border with #Poland pic.twitter.com/WgU7mtAqbC — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 8, 2021

See what’s happening at the border with #Poland. Unbelievable pic.twitter.com/03kgq7z0fw — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 8, 2021



Авторы фото сообщают, что это курды, которые устроили «демонстрацию».



Фото: هەواڵی بەپەلە / Facebook pic.twitter.com/tA5HCrkg8J — Zerkalo.io (@zerkalo_io) November 8, 2021

У границы Беларуси с Польшей наблюдается и скопление сил структур МВД Беларуси.

"Милиция делает все необходимые шаги, чтобы обеспечить порядок в связи с направлением мигрантов к границе Польши", - проинформировало МВД Беларуси.

Как в Twitter сообщил глава штаба лидера оппозиции Светланы Тихановской Франак Вечерко, белорусы отмечают, что на улицах Минска все чаще видны толпы мигрантов, которые, вероятно, готовятся к тому, что их доставят к границе.

"Это поддерживаемая государством контрабанда, которую организовал Лукашенко", - указал он.

Large numbers of Belarus’ Interior troops, prison vans and vehicles with barbed wire are arriving at the border. pic.twitter.com/FiMZ9YIy38 — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2021

It is reported that armed employees of the State Border Committee have lined up along the road with dogs and are driving the migrants towards the forest. This is in #Belarus pic.twitter.com/3AzdhbqkgE — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 8, 2021

В свою очередь представитель координатора польской разведки Станислав Жарин в Twitter сообщил о появлении тревожной информации, добавив, что мигранты готовятся к массовому прорыву через границу.

Он отметил, что колонну мигрантов охраняют и их продвижение контролируют работники правоохранительных органов Беларуси.

Заместитель главы МВД Польши Петр Вавжик в эфире Польского радио заявил, что любая попытка нелегально пересечь границу страны будет остановлена.

Он обвинил власти Беларуси в эскалации кризиса мигрантов, добавив, что происходящее на границе может привести к человеческим жертвам.

В свою очередь министр внутренних дел Латвии Мария Голубева назвала массовые перемещения мигрантов тревожными новостями и указала, что латвийская погранохрана следит за ситуацией.

В понедельник днем Мария Голубева сообщила в своем Twitter-аккаунте, что граница Латвии в настоящее время охраняется в усиленном режиме.