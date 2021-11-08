Видео ⟩ В Беларуси толпа мигрантов добралась до границы с Польшей

Толпа мигрантов была замечена в Гродненской области на шоссе, ведущем из Минска в направлении Белостока.
Напомним, в рамках развернутой режимом Александра Лукашенко гибридной войны в течение прошедшего месяца происходили попытки направить в Латвию, Литву и Польшу тысячи нелегальных мигрантов, большая часть из которых прибыла в Беларусь из Ирака в качестве туристов.
У границы Беларуси с Польшей наблюдается и скопление сил структур МВД Беларуси.
"Милиция делает все необходимые шаги, чтобы обеспечить порядок в связи с направлением мигрантов к границе Польши", - проинформировало МВД Беларуси.
Как в Twitter сообщил глава штаба лидера оппозиции Светланы Тихановской Франак Вечерко, белорусы отмечают, что на улицах Минска все чаще видны толпы мигрантов, которые, вероятно, готовятся к тому, что их доставят к границе.
"Это поддерживаемая государством контрабанда, которую организовал Лукашенко", - указал он.
В свою очередь представитель координатора польской разведки Станислав Жарин в Twitter сообщил о появлении тревожной информации, добавив, что мигранты готовятся к массовому прорыву через границу.
Он отметил, что колонну мигрантов охраняют и их продвижение контролируют работники правоохранительных органов Беларуси.
Заместитель главы МВД Польши Петр Вавжик в эфире Польского радио заявил, что любая попытка нелегально пересечь границу страны будет остановлена.
Он обвинил власти Беларуси в эскалации кризиса мигрантов, добавив, что происходящее на границе может привести к человеческим жертвам.
В свою очередь министр внутренних дел Латвии Мария Голубева назвала массовые перемещения мигрантов тревожными новостями и указала, что латвийская погранохрана следит за ситуацией.
В понедельник днем Мария Голубева сообщила в своем Twitter-аккаунте, что граница Латвии в настоящее время охраняется в усиленном режиме.
Также происходит постоянное сотрудничество между Службой внутренних дел Латвии и национальными вооруженными силами.