Видео ⟩ В Беларуси толпа мигрантов добралась до границы с Польшей: они пытаются снести ограждение

Kuźnica: próba sforsowania polskiej granicy pic.twitter.com/kqCkLPdsiK — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

16:50. На границе с Польшей находится более 2 тысяч человек. Ведомство отмечает, что ситуация остается крайне напряженной, и продолжает обвинять польскую сторону в том, что та не пытается разрешить ситуацию и применяет газ. А разрушение мигрантами пограничного заграждения называет ответом на неоправданное применение поляками спецсредств.

Президент Польши Анджей Дуда проводит с руководством страны срочное совещание насчет ситуации на белорусско-польской границе.

17:25. Лагерь мигрантов, снятый с польского военного вертолета

Что произошло?

Как сообщает "Зеркало", мигранты начали пересекать границу Беларуси и сейчас находятся на нейтральной территории между Беларусью и Польшей. С нейтральной территории мигранты пытаются проникнуть на территорию Польши.

Толпа мигрантов была замечена в Гродненской области на шоссе, ведущем из Минска в направлении Белостока.

Напомним, в рамках развернутой режимом Александра Лукашенко гибридной войны в течение прошедшего месяца происходили попытки направить в Латвию, Литву и Польшу тысячи нелегальных мигрантов, большая часть из которых прибыла в Беларусь из Ирака в качестве туристов.

Here we go. Kuznica-Bruzgi border crossing between Belarus and Poland. pic.twitter.com/Ka32unWnYi — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2021

#Belarus Hundreds of migrants are waiting at the border with #Poland pic.twitter.com/WgU7mtAqbC — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 8, 2021

See what’s happening at the border with #Poland. Unbelievable pic.twitter.com/03kgq7z0fw — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 8, 2021



Авторы фото сообщают, что это курды, которые устроили «демонстрацию».



Фото: هەواڵی بەپەلە / Facebook pic.twitter.com/tA5HCrkg8J — Zerkalo.io (@zerkalo_io) November 8, 2021

У границы Беларуси с Польшей наблюдается и скопление сил структур МВД Беларуси.

"Милиция делает все необходимые шаги, чтобы обеспечить порядок в связи с направлением мигрантов к границе Польши", - проинформировало МВД Беларуси.

Как в Twitter сообщил глава штаба лидера оппозиции Светланы Тихановской Франак Вечерко, белорусы отмечают, что на улицах Минска все чаще видны толпы мигрантов, которые, вероятно, готовятся к тому, что их доставят к границе.

"Это поддерживаемая государством контрабанда, которую организовал Лукашенко", - указал он.

Large numbers of Belarus’ Interior troops, prison vans and vehicles with barbed wire are arriving at the border. pic.twitter.com/FiMZ9YIy38 — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2021

It is reported that armed employees of the State Border Committee have lined up along the road with dogs and are driving the migrants towards the forest. This is in #Belarus pic.twitter.com/3AzdhbqkgE — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 8, 2021