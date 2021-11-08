Пн, 8.11.2021
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Ренар Путниньш, Екабпилсская больница
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Видео ⟩ В Беларуси толпа мигрантов пешком движется в направлении границы Польши

ФОТО: Ekrānšāviņš no video

Утром в понедельник, 8 ноября, в Беларуси толпа мигрантов двинулась в направлении границы Польши, сообщает белорусское издание "Зеркало".

В толпе мигрантов - несколько сотен человек, они пешком идут на границу Беларуси, где надеются нелегально попасть в Польшу.

Толпа мигрантов была замечена в Гродненской области на шоссе, ведущем из Минска в направлении Белостока.

Эту информацию подтвердила и белорусская погранохрана. Правоохранительные органы Беларуси указали, что они заботятся о безопасности идущих вдоль шоссе мигрантов.

Напомним, в рамках развернутой режимом Александра Лукашенко гибридной войны в течение прошедшего месяца происходили попытки направить в Латвию, Литву и Польшу тысячи нелегальных мигрантов, большая часть из которых прибыли в Беларусь из Ирака в качестве туристов.

У границы Беларуси с Польшей наблюдается и собрание сил структур МВД Беларуси.

"Милиция делает все необходимые шаги, чтобы обеспечить порядок в связи с направлением мигрантов к границе Польши", - сообщило МВД Беларуси.

Как в Twitter сообщил глава штаба лидера оппозиции Светланы Тихановской Франак Вечерко, белорусы сообщают, что на улицах Минска все чаще видны толпы мигрантов, которые, вероятно, готовятся к тому, что их доставят к границе.

"Это поддерживаемая государством контрабанда, которую организовал Лукашенко", - указал он.

В свою очередь представитель координатора польской разведки Станислав Жарин в Twitter сообщил о появлении тревожной информации, добавив, что мигранты готовятся к массовому прорыву через границу. Он добавил, что колонну мигрантов охраняют и их продвижение контролируют работники правоохранительных органов Беларуси.

В свою очередь заместитель главы МВД Польши Петр Вавжик в эфире Польского радио отметил, что любая попытка нелегально пересечь границу страны будет остановлена.

Он обвинил власти Беларуси в эскалации кризиса мигрантов, добавив, что происходящее на границе может привести к человеческим жертвам.

По словам главы Погранохраны Литвы (VSAT) Рустамаса Любаеваса, согласно информации различных источников, вблизи границы Польши в Беларуси могут находиться от 1000 до 500 мигрантов.

В свою очередь министр внутренних дел Латвии Мария Голубева назвала массовые перемещения мигрантов тревожными новостями и указала, что латвийская погранохрана следит за ситуацией.

Литовские пограничники передислоцируют силы

В связи с движением большой колонны мигрантов в Белоруссии в направлении границы с Польшей литовские пограничники передислоцируются силы, сообщила в понедельник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

Как утверждает глава СОГГЛ Рустамас Любаевас, по данным различных источников, на границе Белоруссии с Польшей могут находиться от 1 тыс. до 5 тыс. нелегальных мигрантов.

"Они собираются на подступах к контрольно-пропускному пункту Брузги (на белорусской стороне) - Кузница (на польской стороне). Этой информацией мы уже располагали в выходные дни", - заявил Любаевас в понедельник на заседании комитета Сейма по национальной безопасности и обороне.

"К возможным сценариям мы готовились в выходные, сегодня уже будут приниматься решения, сейчас проходят встречи со штабом вооруженных сил Литвы, планируем воспользоваться возможностью дислокации дополнительного количества военных. Также в данный момент уже согласованы действия с полицией, Службой общественной безопасности, передислоцируются наши силы", - отметил он.

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"Мы готовимся ко всем возможным сценариям", - добавил глава СОГГЛ.

В этом году в Литву из Белоруссии незаконно попали более 4,2 тыс. мигрантов, однако с августа, когда пограничники стали применять тактику разворота и недопущения в страну, не было впущено еще почти 6 тыс. нелегалов.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией. По этой причине в Литве на границе объявлена чрезвычайная ситуация.


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