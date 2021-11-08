Видео ⟩ В Беларуси толпа мигрантов пешком движется в направлении границы Польши

У границы Беларуси с Польшей наблюдается и собрание сил структур МВД Беларуси.

"Милиция делает все необходимые шаги, чтобы обеспечить порядок в связи с направлением мигрантов к границе Польши", - сообщило МВД Беларуси.

Как в Twitter сообщил глава штаба лидера оппозиции Светланы Тихановской Франак Вечерко, белорусы сообщают, что на улицах Минска все чаще видны толпы мигрантов, которые, вероятно, готовятся к тому, что их доставят к границе.

"Это поддерживаемая государством контрабанда, которую организовал Лукашенко", - указал он.

Large numbers of Belarus’ Interior troops, prison vans and vehicles with barbed wire are arriving at the border. pic.twitter.com/FiMZ9YIy38 — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2021

It is reported that armed employees of the State Border Committee have lined up along the road with dogs and are driving the migrants towards the forest. This is in #Belarus pic.twitter.com/3AzdhbqkgE — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 8, 2021

В свою очередь представитель координатора польской разведки Станислав Жарин в Twitter сообщил о появлении тревожной информации, добавив, что мигранты готовятся к массовому прорыву через границу. Он добавил, что колонну мигрантов охраняют и их продвижение контролируют работники правоохранительных органов Беларуси.

В свою очередь заместитель главы МВД Польши Петр Вавжик в эфире Польского радио отметил, что любая попытка нелегально пересечь границу страны будет остановлена.

Он обвинил власти Беларуси в эскалации кризиса мигрантов, добавив, что происходящее на границе может привести к человеческим жертвам.

По словам главы Погранохраны Литвы (VSAT) Рустамаса Любаеваса, согласно информации различных источников, вблизи границы Польши в Беларуси могут находиться от 1000 до 500 мигрантов.

В свою очередь министр внутренних дел Латвии Мария Голубева назвала массовые перемещения мигрантов тревожными новостями и указала, что латвийская погранохрана следит за ситуацией.

Литовские пограничники передислоцируют силы

В связи с движением большой колонны мигрантов в Белоруссии в направлении границы с Польшей литовские пограничники передислоцируются силы, сообщила в понедельник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

Как утверждает глава СОГГЛ Рустамас Любаевас, по данным различных источников, на границе Белоруссии с Польшей могут находиться от 1 тыс. до 5 тыс. нелегальных мигрантов.

"Они собираются на подступах к контрольно-пропускному пункту Брузги (на белорусской стороне) - Кузница (на польской стороне). Этой информацией мы уже располагали в выходные дни", - заявил Любаевас в понедельник на заседании комитета Сейма по национальной безопасности и обороне.

"К возможным сценариям мы готовились в выходные, сегодня уже будут приниматься решения, сейчас проходят встречи со штабом вооруженных сил Литвы, планируем воспользоваться возможностью дислокации дополнительного количества военных. Также в данный момент уже согласованы действия с полицией, Службой общественной безопасности, передислоцируются наши силы", - отметил он.

"Мы готовимся ко всем возможным сценариям", - добавил глава СОГГЛ.

В этом году в Литву из Белоруссии незаконно попали более 4,2 тыс. мигрантов, однако с августа, когда пограничники стали применять тактику разворота и недопущения в страну, не было впущено еще почти 6 тыс. нелегалов.