Дом конгрессов перестроят и переименуют

Затраты на первую очередь проекта составят 14,5 млн евро. Большую часть финансирования Rīgas nami планирует привлечь в виде займа из Госказны, а вложения самого предприятия составят около 1 млн евро.

Перестройку Дома конгрессов строительная компания UPB планирует завершить к лету 2023 года.

ФОТО: publicitātes

Как отметила руководитель Дома конгрессов Мара Лиепиня, здание больше не выполняет те функции, для которых предназначалось, когда было построено в 1982 году, а также с момента постройки в здании не проводился капитальный ремонт.

Руководитель Rīgas nami Винета Верика отметила, что смена названия станет новым началом и для здания, и для парка Кронвалда и его окрестностей, и для Риги как места культурного туризма. Новое название концертный зал получит не только благодаря его расположению в парке Кронвалда, но и в честь большого вклада Атиса Кронвалда в развитие латышской культуры.