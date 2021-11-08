Covid-19: в Германии кумулятивная заболеваемость установила "рекорд"

Как отмечает AP, предыдущий рекорд был установлен 22 декабря прошлого года, тогда он составил 197,6. Несмотря на то, что это по-прежнему меньше, чем в некоторых других странах Европы, это дает основания для тревоги.

Семидневный кумулятивный показатель уже давно не является главным условием, которое принимают во внимание, создавая политику Covid-19 в Германии, но чиновники указывают, что в наиболее затронутых вирусом округах больницы быстро заполняются.

По информации RKI, за последние сутки в Германии было зарегистрировано 15 513 новых случаев Covid-19, что меньше, чем в пятницу, когда был зарегистрирован новый рекорд - 37 120 случаев. Однако в конце недели показатели обычно меньше.

В Германии против Covid-19 полностью вакцинированы 67% жителей или 83 миллиона человек, свидетельствуют официальные данные. Чиновники опасаются медленных темпов вакцинации, но, в отличие от других стран Европы, Германия не потребовала вакцинации представителей каких-либо профессий.

В Германии на мероприятия и в общественные места пускают только вакцинированных или переболевших людей, или же тех, кто может предоставить отрицательный результат теста на Covid-19. В других местах тест больше не требуют. Однако эти ограничения соблюдаются не особо хорошо.

Требования ношения масок в школах различаются по федеральным землям.