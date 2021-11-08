ФОТО ⟩ "Наполи" будет играть в футболках с изображением Марадоны
К годовщине смерти Диего Марадоны футбольный клуб "Наполи" вместе с техническим спонсором Armani презентовал форму с изображением легендарного аргентинца.
К годовщине смерти Диего Марадоны футбольный клуб "Наполи" вместе с техническим спонсором Armani презентовал форму с изображением легендарного аргентинца.
На футболках лицо Диего встроено в его отпечаток пальца. Игроки будут носить особые футболки на поле во время трёх ноябрьских встреч чемпионата Италии против "Вероны", "Интера" и "Лацио".
Уникальную форму выпустят в трёх цветах и тиражом всего 1926 штук - в честь года основания клуба. Часть выручки с продаж лимитированных футболок пойдёт на благотворительность.
Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Поэтому именно ноябрь итальянский "Наполи" решил посвятить своему легендарному игроку. Марадона в составе "Наполи" дважды стал чемпионом Италии, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА.
В данный момент "Наполи" лидирует в таблице Серии А вместе с "Миланом". На счету клубов по 32 очка.