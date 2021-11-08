ФОТО ⟩ "Наполи" будет играть в футболках с изображением Марадоны

На футболках лицо Диего встроено в его отпечаток пальца. Игроки будут носить особые футболки на поле во время трёх ноябрьских встреч чемпионата Италии против "Вероны", "Интера" и "Лацио".

"Графика со стилизованным лицом Марадоны, наложенным на отпечаток пальца, представляет собой желание общества передать молодому поколению наследие аргентинской легенды", - говорится в сообщении на официальном сайте "Наполи".

Уникальную форму выпустят в трёх цветах и тиражом всего 1926 штук - в честь года основания клуба. Часть выручки с продаж лимитированных футболок пойдёт на благотворительность.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Поэтому именно ноябрь итальянский "Наполи" решил посвятить своему легендарному игроку. Марадона в составе "Наполи" дважды стал чемпионом Италии, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА.