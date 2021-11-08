ВИДЕО ⟩ Бывшие футболисты сборной России трогательно поздравили Гуса Хиддинка с днём рождения
Бывшие игроки сборной России поздравили с днём рождения её экс-наставника Гуса Хиддинка, которому 8 ноября исполняется 75 лет.
Бывшие игроки сборной России поздравили с днём рождения её экс-наставника Гуса Хиддинка, которому 8 ноября исполняется 75 лет.
Тренера поприветствовали Андрей Аршавин, Сергей Игнашевич, Дмитрий Сычёв, Динияр Билялетдинов, Сергей Семак, Константин Зырянов, Павел Погребняк и Дмитрий Торбинский.
В конце видео все футболисты в честь праздника выпили за именинника по чашке капучино, подчеркнув, что этот напиток Хиддинк любит больше остальных.
"С днём рождения, Гус Иванович! Спасибо за всё, мы вас помним и сильно любим!", - говорится в сообщении пресс-службы российской команды.
Нидерландский тренер возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством команда стала бронзовым призёром Евро-2008. В сентябре этого года Хиддинк объявил о завершении карьеры тренера.