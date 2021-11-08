ВИДЕО ⟩ Бывшие футболисты сборной России трогательно поздравили Гуса Хиддинка с днём рождения

В конце видео все футболисты в честь праздника выпили за именинника по чашке капучино, подчеркнув, что этот напиток Хиддинк любит больше остальных.

"С днём рождения, Гус Иванович! Спасибо за всё, мы вас помним и сильно любим!", - говорится в сообщении пресс-службы российской команды.