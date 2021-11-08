Борьба с Covid-19: Латвия получила груз помощи от Франции

В сообщении указано, что среди прочего были доставлены и аппараты искусственной вентиляции легких Osiris.
Министерство здравоохранения не предоставило агентству LETA дополнительную информацию о полученных товарах.
Напомним, поддержку в борьбе с пандемией Covid-19 Латвии оказали также Финляндия, Венгрия, Нидерланды и Швеция.
Первую посылку с шестью аппаратами искусственной вентиляции легких Латвия получила от Финляндии в субботу, 30 октября. Эти устройства были доставлены в Клиническую университетскую больницу имени Паула Страдиня.
31 октября Латвия получила от Венгрии 50 комплектов оборудования для перфузионных шприцевых насосов. Затем 1 ноября - 80 аппаратов ИВЛ от Швеции.
От Нидерландов Латвия получила аппараты ультрасонографии и станции мониторинга жизненно важных параметров.