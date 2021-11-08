Семейный врач отказалась вакцинироваться: что будет с пациентами?

Так, 15 ноября NVD прервет договор с практикующим в Кулдиге семейным врачом Зандой Зауере, которая заботится о более чем 1500 пациентах.

"В случае, если доктор решит вакцинироваться, NVD восстановит договор с ней, однако практику семейного врача ей придется восстанавливать сначала, так как с 15 ноября все пациенты будут сняты с регистрации", - указала руководитель курземского отделения NVD Анита Золмане.

По ее словам, пациентам доктора Зауере придется искать другого семейного врача, выбрав кого-то из практикующих в самоуправлении семейных врачей, так как в Курземе нет очередей из семейных врачей, чтобы открыть новую практику.

Курземское отделение Национальной службы здравоохранения разослало работающим в крае семейным врачам письмо с просьбой быть отзывчивыми и не отказывать пациентам Зауере, которые решат перерегистрироваться. Понятно, что у семейных врачей очень много работы, но если пациент проживает в том крае, где практикует врач, отказывать пациенту нельзя - это устанавливают правила Кабинета министров, отметила Золмане.

Она напомнила, что для перерегистрации нужно заполнить анкету. Это можно сделать, посетив практику семейного врача или же в электронном виде на сайте www.eveseliba.gov.lv. В случае электронного заполнения анкеты определенно стоит связаться с выбранным семейным врачом по телефону или электронной почте.