Пьяный водитель убегал от полиции и вызвал аварию: его оштрафовали на 2500 евро

В минувшие выходные, 6 ноября, инспекторы компании по мониторингу дорожного движения отдела патрульной полиции Земгальского регионального управления Государственной полиции получили информацию о водителе Volvo V70, который, возможно, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль, соответствующий указанным признакам, был замечен на трассе Екабпилс - Резекне, но его водитель, увидев полицию, начал убегать и не подчинился неоднократным требованиям сотрудников правоохранительных органов остановиться.

Через несколько километров в Аташенской волости Екабпилсского края водитель Volvo V70 столкнулся с машиной полиции.

Когда сотрудники полиции проверили человека 1960 года рождения на алкоголь, в его дыхании было обнаружено 1,97 промилле. Водитель Volvo V70 получил травму в результате столкновения с автомобилем и был доставлен в медицинское учреждение. В аварии также пострадал один сотрудник полиции.

В связи с происшествием в полиции возбуждено три дела об административных правонарушениях. За совершение дорожно-транспортного происшествия на водителя наложен штраф в размере 100 евро. За невыполнение неоднократных требований сотрудников государственной полиции об остановке транспортного средства, а именно побег, был наложен штраф в размере 1200 евро, а также водитель был лишен водительских прав на пять лет. За вождение автомобиля в нетрезвом состоянии мужчина был оштрафован на 1200 евро и лишен водительских прав на пять лет.