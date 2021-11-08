Потребительские цены в Латвии за год выросли на 6%. Что стало дороже?

Подешевели свинина (на 5,4%), свежие фрукты (на 2,5%), кофе (на 1,4%), свежая или охлажденная рыба (на 7%) и шоколад (на 2,4%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия увеличился на 2,3%. За год цены на табачные изделия выросли в среднем на 3,7%. Цены на алкогольные напитки выросли на 1,5%, в основном из-за подорожания крепких напитков и пива.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, увеличился на 11,8%. Наиболее значительно повысились цены на отопление, электроэнергию и природный газ. Подорожали услуги по эксплуатации и ремонту жилья, твердое топливо, аренда жилья, материалы для обслуживания и ремонта жилья, вывоз мусора, а также услуги по управлению жильем.

В группе товаров для дома цены выросли в среднем на 4,2%, в основном за счет роста цен на мебель, средства для чистки и ухода.

В группе здравоохранения цены выросли на 3,5%. За год вырос средний уровень цен на стоматологические и медицинские услуги. Подорожали и фармацевтические товары.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, выросли за год на 15,6% за счет роста цен на топливо на 33,4%. Дизельное топливо подорожало на 35,8%, бензин - на 29,3%, автогаз - на 38,9%. В течение года средний уровень цен повысился на подержанные автомобили, техническое обслуживание и ремонт личного транспорта, а также на пассажирские перевозки автомобильным транспортом. В то же время снизился средний уровень цен на авиационный транспорт.

В других группах наиболее значительный рост цен наблюдался на услуги ресторанов и кафе, телекоммуникационные услуги, цветы, услуги парикмахерских и салонов красоты, средства личной гигиены и косметические товары. В свою очередь снизились цены на обувь.

По сравнению с сентябрем этого года наиболее существенное влияние на изменение цен оказал рост цен на товары и услуги, связанные с транспортом, товары и услуги, связанные с жильем, продукты питания и безалкогольные напитки, товары для дома, товары и услуги для отдыха и культуры. Упали цены на одежду и обувь.

За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,6%. Наиболее существенное влияние на рост среднего уровня цен в группе оказал рост цен на свежие овощи (на 4,3%). С завершением акций подорожали хлеб (на 2,8%), молочные продукты (на 4,6%), яйца (на 8,3%), молоко (на 4,6%), мороженое (на 6,4%) и масло (на 4,7%). Подорожали сыр и творог (на 2,2%), растительное масло (на 3,9%), макаронные изделия (на 3,9%).

За месяц снизился уровень цен на свежие фрукты (на 5,8%), свинину (на 7,3%) и картофель (на 8,8%). Свежая или охлажденная рыба (-7,1%) и шоколад (-2,3%) стали дешевле за счет акций.

В группе одежды и обуви цены снизились на 1,3%. Средний уровень цен на обувь снизился на 9%, а на одежду цены выросли на 1,6%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, увеличился на 1,3%. Дороже стали электроэнергия, услуги по эксплуатации и ремонту жилья, материалы для ремонта и содержания жилья.

В группе товаров для дома цены выросли в среднем на 1,6%. Дороже стали средства для уборки, мебель и посуда.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с транспортом, увеличился на 4,5%, на что существенное влияние оказал рост цен на топливо на 8,9%. Цены на дизельное топливо выросли на 9,2%, бензин - на 8,5%, автогаз - на 8,7%. Повысились цены на запасные части и аксессуары для личного автотранспорта, а также на подержанные автомобили.

Товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, подорожали на 0,8%. В течение месяца повысились цены на художественную литературу, цветы, персональные компьютеры и журналы. Под влиянием акций подешевели корма для домашних животных.