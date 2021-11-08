Пн, 8.11.2021
Недавно привезли койки со складов скорой помощи. Больницы собирались списать их, но сравнивая их с теми, на которые нам приходилось класть пациентов, это, конечно, бонус Григорий Семенов, глава Даугавпилсской больницы
Григорий Семенов, глава Даугавпилсской больницы

В суд подано более 40 исков против обязательной вакцинации от Covid-19

ФОТО: Zane Bitere/LETA

К настоящему времени в Административный районный суд поступило более 40 исков против введенной государством обязательной вакцинации от Covid-19 для представителей ряда профессий, и количество заявлений продолжает расти, выяснило агентство LETA в суде.

Кабинет министров во вторник, 9 ноября, планирует утвердить пояснения, которые предоставит суду по 42 делам об обязательном наличии сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании как условии продолжения работы.

В Минздраве агентству LETA подтвердили, что все эти дела связаны с пунктом 5.3 постановления Кабинета министров "Об объявлении чрезвычайного положения", который гласит, что сотрудники и должностные лица государственных и муниципальных учреждений с 15 ноября 2021 года могут выполнять свои обязанности только при наличии сертификата.

Сегодня, 8 ноября, проходит первое судебное заседание такого рода по иску чиновницы Министерства благосостояния Сандры Руцки, ее мужа Гунара Руцки и дочери Кристине Руцки. Суд оценит, соразмерно ли это постановление в конкретной ситуации по отношению к конкретным лицам.


НАВЕРХ
Back