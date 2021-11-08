В суд подано более 40 исков против обязательной вакцинации от Covid-19

Кабинет министров во вторник, 9 ноября, планирует утвердить пояснения, которые предоставит суду по 42 делам об обязательном наличии сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании как условии продолжения работы.

В Минздраве агентству LETA подтвердили, что все эти дела связаны с пунктом 5.3 постановления Кабинета министров "Об объявлении чрезвычайного положения", который гласит, что сотрудники и должностные лица государственных и муниципальных учреждений с 15 ноября 2021 года могут выполнять свои обязанности только при наличии сертификата.