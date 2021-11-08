Пьяный водитель угнал автомобиль и убегал от полиции: пришлось сделать предупредительные выстрелы

В четверг, 4 ноября, около 23:00 во время контроля за соблюдением комендантского часа в Ливанах сотрудники полиции заметили автомобиль Volkswagen Transporter, который был объявлен в розыск. Было принято решение немедленно остановить машину, но, услышав требование полиции, водитель начал убегать.

Во время преследования автомобиль совершил ряд нарушений правил дорожного движения, что поставило под угрозу других участников дорожного движения и привело к опасным аварийным ситуациям. Для скорейшего устранения опасной ситуации было решено

произвести несколько предупредительных выстрелов в воздух и прицельных выстрелов в направлении машины, но это также не остановило агрессивных действий водителя и погоня продолжилась.

После нескольких прицельных выстрелов по автомобилю примерно через 45 минут в Ницгальской волости Аугшдаугавского края автомобиль был остановлен, и полиции удалось задержать водителя - мужчину 1980 года рождения. Он сидел за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения - 1,75 промилле было обнаружено в его дыхании.

У него также не было водительских прав.