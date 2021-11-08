На прошлой неделе заболеваемость Covid-19 в Латвии уменьшилась на 23,4%

По оценкам SPKC, в настоящее время наблюдается небольшая тенденция к снижению заболеваемости, что, вероятно, связано с принятыми в государстве ограничениями на собрания людей.

На прошлой неделе в среднем проводился 20 041 тест в день, и это меньше, чем неделей ранее, когда в день выполнялось более 22 000 тестов. В среднем за день выявлялось 1812 новых случаев заражения Covid-19, что на 563 меньше, чем неделей ранее.

Из всех проведенных тестов 43% или 59 881 тест были связаны со скринингом образовательных учреждений, а 57% или 80 406 тестов были связаны с остальным населением. Из положительных случаев Covid-19 только 4% или 517 были связаны со скринингом в образовательных учреждениях.

На прошлой неделе уровень репродукции вируса снизился на 0,17 до 0,8.

В настоящее время наблюдается снижение заболеваемости во всех возрастных группах. Наименьшее снижение заболеваемости наблюдается в возрастной группе старше 80 лет, однако стабилизация наблюдается и здесь. Заболеваемость снижается во всех регионах Латвии, однако в Латгале и Видземе она остается выше, чем в среднем по Латвии.

По данным SPKC, 8626 человек, заразившихся Covid-19 на прошлой неделе, не были вакцинированы от Covid-19 или еще не прошли полный курс вакцинации, в то время как 4059 человек или 32% были вакцинированы.