8 ноября в одном абзаце ⟩ Толпа мигрантов на границе Польши, заморозки и новые решения правительства

Сделал прививку и вскоре заболел - почему? Объясняют медики. В больницу попадают и вакцинированные против Covid-19 пациенты. Несмотря на то, что появляется ощущение, что прививка защищает от заболевания меньше, чем все надеялись, врачи отмечают, что после вакцинации должно пройти минимум две недели, чтобы в организме образовались антитела. Однако наибольшую безопасность дает только завершенный курс вакцинации.