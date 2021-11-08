8 ноября в одном абзаце ⟩ Толпа мигрантов на границе Польши, заморозки и новые решения правительства

События дня в одном абзаце
Сегодня правительство приняло новые решения. Очная учеба возобновится с 15 ноября, а вакцинированные, у которых еще нет сертификата о вакцинации, смогут продолжить работу после 15 ноября. В Беларуси толпа мигрантов пешком движется в направлении границы Польши: они пытались снести ограждение. Количество людей на границе превысило 2000. RUS TVNET подробно следил за ситуацией. Печальная новость (или не очень) для рижан: "Айсберг коррупции" в Даугаву не вернется. Возможно, над ним поработали вандалы. Левитс сказал, что локдаун нужно прекратить, но ограничения для непривитых должны сохраниться, а "Новое поколение" собирает людей на богослужения во время локдауна. В США 16-летняя девушка сообщила о похищении с помощью жеста из TikTok, а в Великобритании некрофил признался в убийстве двух женщин. Немного хороших новостей: на прошлой неделе заболеваемость Covid-19 в Латвии уменьшилась на 23,4%. Семейный врач отказалась вакцинироваться, поэтому пациентам придется искать другого врача, а сотрудница Минблага подала иск в суд против обязательной вакцинации, так как она сомневается в эффективности вакцин от Covid-19 и опасается побочных эффектов. Самое время доставать пуховики: завтра утром температура воздуха в Латвии понизится до -1...-7 градусов.
Сделал прививку и вскоре заболел - почему? Объясняют медики. В больницу попадают и вакцинированные против Covid-19 пациенты. Несмотря на то, что появляется ощущение, что прививка защищает от заболевания меньше, чем все надеялись, врачи отмечают, что после вакцинации должно пройти минимум две недели, чтобы в организме образовались антитела. Однако наибольшую безопасность дает только завершенный курс вакцинации.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто отметил день рождения, а кто кормил жирафов.
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