Пн, 8.11.2021
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Во вторник правительство планирует принять окончательные решения об ограничениях после 15 ноября

Кришьянис Кариньш ФОТО: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

На заседании Кабинета министров во вторник, 9 ноября, правительство планирует принять окончательное решение по требованиям эпидемиологической безопасности с 15 ноября, сообщил в понедельник премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи коалиционных партий.

Он отметил, что Кабмин старался вовремя принимать решения, чтобы каждый мог понять, "чего от нас ждут и какой будет ситуация в будущем".

"Мы видим, что благодаря решениям, принятым ранее, кривая заболеваемости сломана. Уже неделю мы наблюдаем реальное снижение заболеваемости. Правда, абсолютный уровень все еще высок, а больницы по-прежнему в критическом состоянии, потому что только через две недели после того, как начинает снижаться заболеваемость, может начать снижаться и заполнение больниц", - сказал премьер.

Он добавил, что постановление, которое правительство планирует принять во вторник, будет относиться ко всей стране и не будет отличаться, например, для Латгале, где показатели вакцинации от Covid-19 ниже, чем в среднем по стране.


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