Во вторник правительство планирует принять окончательные решения об ограничениях после 15 ноября

Он отметил, что Кабмин старался вовремя принимать решения, чтобы каждый мог понять, "чего от нас ждут и какой будет ситуация в будущем".

"Мы видим, что благодаря решениям, принятым ранее, кривая заболеваемости сломана. Уже неделю мы наблюдаем реальное снижение заболеваемости. Правда, абсолютный уровень все еще высок, а больницы по-прежнему в критическом состоянии, потому что только через две недели после того, как начинает снижаться заболеваемость, может начать снижаться и заполнение больниц", - сказал премьер.