Из Екабпилсской тюрьмы сбежал мужчина, осужденный за кражу
8 ноября из Екабпилсской тюрьмы сбежал осужденный Игорь Королис, сообщает Госполиция.
8 ноября из Екабпилсской тюрьмы сбежал осужденный Игорь Королис, сообщает Госполиция.
Сотрудники отдела безопасности мест заключения в сотрудничестве с Государственной полицией проводят комплексные оперативные мероприятия по розыску человека.
По факту побега возбуждено уголовное дело.
Игорь Королис приговорен к 11 месяцам лишения свободы за кражу.
Его несколько раз судили за кражу. Любого, у кого есть информация о его местонахождении, просят звонить по номеру 110!