Видео ⟩ В Риге сгорел автомобиль. Владелец потерял сознание от увиденного

Ночью с субботы, 6 ноября, на воскресенье, 7 ноября, один из патрулировавших в Пардаугаве экипажей полиции заметил столб дыма, поднимавшийся над припаркованным на обочине транспортным средством.

Представитель Рижской муниципальной полиции Ласма Грейдане рассказала, что стражи порядка отправились к автомобилю и заметили, что заднее стекло разбито, а внутрь машины заброшена, возможно, горючая жидкость. В результате автомобиль был охвачен настолько сильным огнем, что полицейские своими силами не смогли его потушить.

Через 10 минут на место происшествия явились спасатели, которые спустя несколько минут смогли потушить огонь. К несчастью, от автомобиля остался лишь каркас.

На место происшествия скоро явился и хозяин авто, который от шока потерял сознание прямо на месте. Была вызвана неотложная медицинская помощь. Информация о происшествии была передана оперативным службам для ведения последующих процессуальных действий.

Так как в этом случае есть основания предполагать, что произошедшее - не случайность, дело будет рассматривать Курземский участок Госполиции.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело. Привлечены эксперты криминалистики.