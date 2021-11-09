Видео ⟩ Польша пресекла массовые попытки нелегально пересечь границу

"Силы МВД и солдаты смогли остановить первую попытку массового пересечения границы", - в сети Twitter сообщило Минобороны. "Мигранты основали лагерь в районе Кужницы. Они находятся под охраной ведомств Беларуси".
Как видно на опубликованных польскими пограничниками видео, мигранты применяли кусачки и ветки, чтобы преодолеть забор из колючей проволоки. Тем временем польские силовики в полном обмундировании наблюдают за происходящим.
На границе Польши со стороны Беларуси находятся от 3000 до 4000 мигрантов, сообщил журналистам пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.
"Мы ожидаем, что в ближайшее время могут произойти вооруженные инциденты на польской границе",
Нарушение границы организуют "люди, связанные со спецслужбами Беларуси". Ответные шаги Польши координируются кризисной группой правительства.
Польша отправила на границу тысячи солдат, объявила чрезвычайное положение в приграничной зоне, в том числе - запретив СМИ там работать. Польша также протянула на границе забор с колючей проволокой и утвердила планы постройки пограничной стены.
"Мы готовы к любому сценарию",
- в понедельник в Twitter сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в понедельник в Twitter обвинила диктатора Беларуси Александра Лукашенко в организации гибридного нападения, а так же призвала Совет безопасности ООН "обсудить этот кризис".
В ходе организованного режимом Лукашенко гибридного нападения в течение прошедших месяцев произошли попытки заслать в Литву, Латвию и Польшу тысячи нелегальных мигрантов. Большая часть прибыла в Беларусь в качестве туристов из Ирака.
Евросоюз обвинил Минск в попытках таким образом отомстить за поддержку белорусской оппозиции и за санкции, которые направлены против Беларуси, ставшие, в свою очередь, реакцией на насильственное подавление протестов в прошлом году.
НАТО в понедельник осудило Беларусь за тактическое применение мигрантов в качестве орудия давления на ЕС, отметив также свою озабоченность эскалацией ситуации на границе с Польшей.
Видео: кризисная обстановка на польско-белорусской границе