Видео ⟩ Польша пресекла массовые попытки нелегально пересечь границу

"Силы МВД и солдаты смогли остановить первую попытку массового пересечения границы", - в сети Twitter сообщило Минобороны. "Мигранты основали лагерь в районе Кужницы. Они находятся под охраной ведомств Беларуси".

Как видно на опубликованных польскими пограничниками видео, мигранты применяли кусачки и ветки, чтобы преодолеть забор из колючей проволоки. Тем временем польские силовики в полном обмундировании наблюдают за происходящим.

На границе Польши со стороны Беларуси находятся от 3000 до 4000 мигрантов, сообщил журналистам пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время могут произойти вооруженные инциденты на польской границе",

- предупредил Мюллер.

Нарушение границы организуют "люди, связанные со спецслужбами Беларуси". Ответные шаги Польши координируются кризисной группой правительства.

Польша отправила на границу тысячи солдат, объявила чрезвычайное положение в приграничной зоне, в том числе - запретив СМИ там работать. Польша также протянула на границе забор с колючей проволокой и утвердила планы постройки пограничной стены.

"Мы готовы к любому сценарию",

- в понедельник в Twitter сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в понедельник в Twitter обвинила диктатора Беларуси Александра Лукашенко в организации гибридного нападения, а так же призвала Совет безопасности ООН "обсудить этот кризис".

В ходе организованного режимом Лукашенко гибридного нападения в течение прошедших месяцев произошли попытки заслать в Литву, Латвию и Польшу тысячи нелегальных мигрантов. Большая часть прибыла в Беларусь в качестве туристов из Ирака.

Евросоюз обвинил Минск в попытках таким образом отомстить за поддержку белорусской оппозиции и за санкции, которые направлены против Беларуси, ставшие, в свою очередь, реакцией на насильственное подавление протестов в прошлом году.

НАТО в понедельник осудило Беларусь за тактическое применение мигрантов в качестве орудия давления на ЕС, отметив также свою озабоченность эскалацией ситуации на границе с Польшей.