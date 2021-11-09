ВИДЕО ⟩ У Овечкина уже 741 гол в карьере. Впереди только 3 легенды
Российский нападающий "Вашингтон Кэпитаз" Александр Овечкин вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский нападающий "Вашингтон Кэпитаз" Александр Овечкин вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин отличился в матче против "Баффало Сэйбрз", который завершился победой "Вашингтона" со счётом 5:3. Помимо россиянина в составе победителей шайбы забросили Конор Шири, Конор Макмайл и дважды Том Уилсон. У "Баффало" отличились Коди Икин, Колин Миллер и Андерс Бьорк.
Таким образом, 36-летний Овечкин довёл количество заброшенных шайб в карьере НХЛ до 741 и сравнялся по этому показателю с легендарным Бреттом Халлом, который занимает четвёртое место.
"Очевидно, что приятно сравняться с Халлом, но у меня ещё есть парочка игр", - приводит слова Овечкина журналист Том Гулитти.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766).