ВИДЕО ⟩ У Овечкина уже 741 гол в карьере. Впереди только 3 легенды

Овечкин отличился в матче против "Баффало Сэйбрз", который завершился победой "Вашингтона" со счётом 5:3. Помимо россиянина в составе победителей шайбы забросили Конор Шири, Конор Макмайл и дважды Том Уилсон. У "Баффало" отличились Коди Икин, Колин Миллер и Андерс Бьорк.

Таким образом, 36-летний Овечкин довёл количество заброшенных шайб в карьере НХЛ до 741 и сравнялся по этому показателю с легендарным Бреттом Халлом, который занимает четвёртое место.

"Очевидно, что приятно сравняться с Халлом, но у меня ещё есть парочка игр", - приводит слова Овечкина журналист Том Гулитти.