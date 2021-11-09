Вт, 9.11.2021
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Григорий Семенов, глава Даугавпилсской больницы

ВИДЕО ⟩ У Овечкина уже 741 гол в карьере. Впереди только 3 легенды

Александр Овечкин ФОТО: AFP/SCANPIX

Российский нападающий "Вашингтон Кэпитаз" Александр Овечкин вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин отличился в матче против "Баффало Сэйбрз", который завершился победой "Вашингтона" со счётом 5:3. Помимо россиянина в составе победителей шайбы забросили Конор Шири, Конор Макмайл и дважды Том Уилсон. У "Баффало" отличились Коди Икин, Колин Миллер и Андерс Бьорк.

Таким образом, 36-летний Овечкин довёл количество заброшенных шайб в карьере НХЛ до 741 и сравнялся по этому показателю с легендарным Бреттом Халлом, который занимает четвёртое место.

"Очевидно, что приятно сравняться с Халлом, но у меня ещё есть парочка игр", - приводит слова Овечкина журналист Том Гулитти.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766).


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