Вт, 9.11.2021
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Фото ⟩ "Весила почти 100 кг": Анфиса Чехова призналась, что фотошопила свои снимки

Российская телеведущая Анфиса Чехова сделала неожиданное признание. оказывается, был период, когда она весила 100 килограммов, но скрывала это и уменьшала свои объемы при помощи фотошопа почти в два раза.

"Я весила почти 100 кг и не принимала себя такой! Я фотошопила свои фотографии, уменьшая себя почти в два раза!" - призналась Анфиса и поделилась настоящими снимками в сторис. 

ФОТО: https://www.instagram.com/achekhova/скриншот

Они относятся ко временам ее замужества с актером Гурамом Баблишвили.

Не все подписчики поверили Анфисе. На фото она выглядит как среднестатистическая обычная женщина с животиком и пышными бедрами. Но Чехова подчеркнула, что это правда и поделилась видео со съемок передачи. 

Телеведущая отметила, что  тогда зависела от еды и мнения окружающих. Она любила себя, но не считала привлекательной. Даже под исправленными фото подписчики призывали ее похудеть.

43-летняя Анфиса Чехова никогда не была худенькой. Звезда отметила, что фотошопила себя на фотографиях, пока ее вес не уменьшился в реальной жизни. 

Напомним, телеведущая прославилась благодаря своим пышным формам, которые подарили ей имидж секс-бомбы.


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