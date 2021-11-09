Фото ⟩ "Весила почти 100 кг": Анфиса Чехова призналась, что фотошопила свои снимки

"Я весила почти 100 кг и не принимала себя такой! Я фотошопила свои фотографии, уменьшая себя почти в два раза!" - призналась Анфиса и поделилась настоящими снимками в сторис.

ФОТО: https://www.instagram.com/achekhova/скриншот

Они относятся ко временам ее замужества с актером Гурамом Баблишвили.

Не все подписчики поверили Анфисе. На фото она выглядит как среднестатистическая обычная женщина с животиком и пышными бедрами. Но Чехова подчеркнула, что это правда и поделилась видео со съемок передачи.

Телеведущая отметила, что тогда зависела от еды и мнения окружающих. Она любила себя, но не считала привлекательной. Даже под исправленными фото подписчики призывали ее похудеть.

43-летняя Анфиса Чехова никогда не была худенькой. Звезда отметила, что фотошопила себя на фотографиях, пока ее вес не уменьшился в реальной жизни.