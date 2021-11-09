Компенсации за "побочки" после вакцины - закон есть, порядка нет?

Заявление пациента должно быть рассмотрено в течение шести месяцев. Если необходимо запросить, собрать и оценить дополнительную информацию, срок рассмотрения прошения и принятия решения может быть продлен до одного года.

Пациент должен потребовать компенсацию не позднее чем через два года с даты, когда были выявлены осложнения, но не позднее чем через три года со дня вакцинации.

Компенсация не выплачивается, если пациент уже получил компенсацию за ущерб, причиненный его жизни или здоровью, а также за расходы, связанные с его лечением в рамках гражданского или уголовного процесса.

Вопросов о процедуре больше, чем ответов

В то же время на запрос RUS TVNET в Фонде врачебного риска пояснили, что сам порядок выплат еще не принят, поэтому нет никакой информации о том, кто именно будет за это отвечать. Иными словами, у фонда пока нет четкой информации о том, как именно люди смогут получить компенсацию.

Ответственная за Фонд врачебного риска Инспекция здравоохранения также подтвердила RUS TVNET, что порядок подачи заявлений и выплаты компенсаций в настоящее время еще не установлен.

"Компенсации будут выплачиваться людям за побочные эффекты после вакцинации, которые угрожали жизни или повлияли на здоровье человека. Но пока порядок выплаты компенсаций не установлен.

У нас нет информации, как именно будут выплачиваться эти компенсации - будет ли это Фонд врачебного риска, Государственное агентство лекарств или Национальная служба здравоохранения", - сказала специалист по общественным связям Инспекции здравоохранения Майра Калниня.

Примечательно, что Государственное агентство лекарств (ZVA), которое собирает информацию о побочных эффектах лекарств, в том числе после вакцинации, также не обладает информацией о порядке выплат компенсаций.

Руководитель отдела по общественным связям ZVA Дита Окмане сообщила RUS TVNET, что Кабинет министров еще не утвердил правила, поэтому, как именно будут выплачиваться компенсации, пока неизвестно.

В ZVA также подчеркнули, что указанное в поправках к закону полностью отличается от того, как агентство классифицирует и оценивает сообщения о возможных побочных реакциях, и новые поправки не имеют отношения к функциям и компетенции ZVA.

О побочных эффектах после вакцинации - ситуация в Латвии

Если после получения вакцины возникают опасения по поводу наблюдаемых побочных эффектов, ZVA призывает пациентов обращаться к своему семейному врачу. И врач, и пациент могут сообщить ведомству о побочных действиях лекарств, в том числе вакцин. Сообщение можно подать в электронном виде, зайдя на сайт Государственного агентства лекарств www.zva.gov.lv > "Сообщить о побочных эффектах лекарств, несчастных случаях с устройствами и биобдительности".