Вт, 9.11.2021
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Латвии Мария Голубева, министр внутренних дел
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Компенсации за "побочки" после вакцины - закон есть, порядка нет?

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Этим летом политик Алдис Гобземс отказался прививаться от Covid-19, так как, по его словам, в пункте вакцинации ему никто не ответил на вопрос, кто ответит за побочные реакции. На днях Сейм в окончательном чтении принял поправки, согласно которым вакцинированным против Covid-19, у которых наблюдались умеренные или серьезные осложнения, будет выплачиваться компенсация. RUS TVNET попытался разобраться, как это будет работать на практике, и выяснил, что на сегодня ни одна из госинстанций все еще не может дать четкого ответа на этот вопрос.

Как в целом устроены выплаты компенсаций в Латвии?

На данный момент в Латвии пациент имеет право обратиться в Фонд врачебного риска и требовать компенсации, если его здоровью был причинен вред (в том числе и моральный) из-за некомпетентных действий врачей или обстоятельств лечения, которые повлияли на его здоровье. 

Максимальный размер компенсации составляет 142 290 евро за вред, причиненный жизни или здоровью пациента (в том числе моральный), плюс компенсация медицинских расходов пациента в полном объеме, но не более 7114,36 евро до 1 января 2014 года или 28 460 евро на медицинские расходы пациента, необходимые для устранения последствий ущерба, если ущерб был причинен после 1 января 2014 года.

Компенсация выплачивается за ущерб, причиненный после 25 октября 2013 года.

Заявление необходимо подать в Фонд врачебного риска не позднее чем в течение двух лет со дня обнаружения ущерба, но не позднее чем через три года со дня его причинения.

Что сказано в новых поправках о компенсации за осложнения после вакцинации?

В поправках к Закону о контроле за распространением инфекции Covid-19 сказано, что компенсации из-за побочных эффектов после вакцинации против Covid-19 будут выплачиваться в соответствии с принципами и суммами возмещения Фонда врачебного риска. Фонд же определяет порядок возмещения расходов, связанных с лечением, если это было необходимо для предотвращения или уменьшения умеренных или серьезных осложнений.

Заявление пациента должно быть рассмотрено в течение шести месяцев. Если необходимо запросить, собрать и оценить дополнительную информацию, срок рассмотрения прошения и принятия решения может быть продлен до одного года.

Пациент должен потребовать компенсацию не позднее чем через два года с даты, когда были выявлены осложнения, но не позднее чем через три года со дня вакцинации.

Компенсация не выплачивается, если пациент уже получил компенсацию за ущерб, причиненный его жизни или здоровью, а также за расходы, связанные с его лечением в рамках гражданского или уголовного процесса.

Вопросов о процедуре больше, чем ответов

В то же время на запрос RUS TVNET в Фонде врачебного риска пояснили, что сам порядок выплат еще не принят, поэтому нет никакой информации о том, кто именно будет за это отвечать. Иными словами, у фонда пока нет четкой информации о том, как именно люди смогут получить компенсацию.

Ответственная за Фонд врачебного риска Инспекция здравоохранения также подтвердила RUS TVNET, что порядок подачи заявлений и выплаты компенсаций в настоящее время еще не установлен.

"Компенсации будут выплачиваться людям за побочные эффекты после вакцинации, которые угрожали жизни или повлияли на здоровье человека. Но пока порядок выплаты компенсаций не установлен.

У нас нет информации, как именно будут выплачиваться эти компенсации - будет ли это Фонд врачебного риска, Государственное агентство лекарств или Национальная служба здравоохранения", - сказала специалист по общественным связям Инспекции здравоохранения Майра Калниня.

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Примечательно, что Государственное агентство лекарств (ZVA), которое собирает информацию о побочных эффектах лекарств, в том числе после вакцинации, также не обладает информацией о порядке выплат компенсаций.

Руководитель отдела по общественным связям ZVA Дита Окмане сообщила RUS TVNET, что Кабинет министров еще не утвердил правила, поэтому, как именно будут выплачиваться компенсации, пока неизвестно.

В ZVA также подчеркнули, что указанное в поправках к закону полностью отличается от того, как агентство классифицирует и оценивает сообщения о возможных побочных реакциях, и новые поправки не имеют отношения к функциям и компетенции ZVA.

О побочных эффектах после вакцинации - ситуация в Латвии

Если после получения вакцины возникают опасения по поводу наблюдаемых побочных эффектов, ZVA призывает пациентов обращаться к своему семейному врачу. И врач, и пациент могут сообщить ведомству о побочных действиях лекарств, в том числе вакцин. Сообщение можно подать в электронном виде, зайдя на сайт Государственного агентства лекарств www.zva.gov.lv > "Сообщить о побочных эффектах лекарств, несчастных случаях с устройствами и биобдительности".

Раз в месяц ZVA публикует обновленную информацию о сообщениях о предполагаемых побочных реакциях на вакцины против Covid-19, полученных в Латвии. Это не означает, что во всех случаях заявленные побочные реакции обязательно связаны с использованием лекарств, а именно что подтвержден побочный эффект.

По состоянию на 31 октября 2021 года в Латвии было получено 2399 сообщений о возможных побочных эффектах после вакцинации от Covid-19.

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К 31 октября в общей сложности было сделано 1 950 702 прививки, включая первую, вторую и третью дозы.

По состоянию на 31 октября было изучено 2200 заявленных случаев (оценены 1038 случаев о вакцине Comirnaty (Pfizer/BioNTech), 731 случай - о вакцине AstraZeneca (Vaxzevria), 187 - о вакцине Janssen и 244 - о вакцине Spikevax (Moderna) и оценены 90 дополнительных сообщений. Всего было оценено 2290 сообщений.

Статистика показывает, что побочные эффекты были зарегистрированы у 1 из 1000 вакцинированных людей.

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Примерно 30% сообщений были отправлены врачами и 70% - пациентами.

Наиболее частые побочные реакции в Латвии (до 31 октября 2021 г.)

Побочный эффект

Сколько раз сообщалось о побочном эффекте

Головная боль                  650
Усталость, бессилие                   800
Повышенная температура тела                  553
Температура тела выше 38° C                   503
Боли в месте вакцинации                  562
Дрожь                  362
Симптомы, похожие на грипп                  339
Головокружение                  259
Боли в суставах                  236
Тошнота                   239
Боли в мускулах                  236
Увеличенные лимфоузлы или/и боли                  163
Раздражение кожи, например покалывание                  116
Повышенное потоотделение                  105


Сообщается, что побочные эффекты чаще возникают после второй дозы вакцины Comirnaty, разработанной Pfizer/BioNTech, и вакцины Spikevax, разработанной Moderna. В свою очередь, после получения вакцин AstraZenecca (Vaxzevria) и Janssen, у большего количества людей наблюдались побочные эффекты после первой дозы.

Эти симптомы обычно возникают в течение 8-10 часов после вакцинации и, как правило, проходят в течение 2-3 дней.

Все вышеперечисленные побочные эффекты включены в список инструкций четырех вакцин, зарегистрированных в Европе.

Из всех сообщений, полученных до 31 октября 2021 года, 545 сообщений (или 23%) были классифицированы как сообщения о серьезных побочных реакциях после вакцинации против Covid-19.

Серьезные побочные реакции:

  • создают необходимость госпитализации пациента или продления существующей госпитализации;
  • вызывают нетрудоспособность или инвалидность;
  • опасны для жизни;
  • вызывают смерть;
  • являются врожденным дефектом;
  • являются серьезными с медицинской точки зрения (побочный эффект не соответствует ни одному из вышеперечисленных критериев, но врач считает его серьезным с медицинской точки зрения).

На данный момент в Латвии не подтвержден ни один летальный случай, который на основании доступных данных имел бы определенную достоверную причинно-следственную связь с вакциной, подчеркивает ZVA.

К 31 октября (включительно) ZVA получило 35 сообщений о побочных реакциях, содержащих информацию о летальных исходах, констатированных в течение нескольких дней (до 40 дней) после вакцинации. Из 35 сообщений 22 случая были оценены. В 13 случаях оценка продолжается, поскольку требуются результаты вскрытия и другая информация.

На основании оценки данных, представленных ZVA для этих случаев, ни один из них нельзя достоверно связать с вакцинацией. Ожидается, что по некоторым из зарегистрированных случаев ZVA получит дополнительную информацию по запросу. После ее получения ZVA повторно оценит данные случаи. В других случаях смерть наступила из-за ряда серьезных хронических состояний, включая инсульт, церебральный инфаркт, инфаркт миокарда, а в двух случаях - смерть была вызвана двусторонней пневмонией из-за Covid-19.

Возможная связь летального исхода с вакцинацией или с использованием другого лекарства в первую очередь первоначально оценивается медицинским работником, то есть врачом, потому что только врач имеет право и может профессионально оценивать клинические медицинские вопросы, зная историю болезни человека, жалобы, результаты экспертизы и т. д. Если заявитель связывает смерть с вакцинацией, необходимы данные вскрытия для качественной оценки случая.


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