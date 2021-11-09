Еще 46 смертей и 1451 новый случай Covid-19 за сутки
За минувшие сутки в Латвии выявлен 1451 новый случай Covid-19, поступила информация о 46 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлен 1451 новый случай Covid-19, поступила информация о 46 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:
Из умерших за последний день 42 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 4 были вакцинированы.
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 941 не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, 510 были вакцинированы.
14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек сегодня составила 1485,4 случая.
Доля положительных результатов тестирования составила 8,8%. Было сделано 16 447 тестов.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 233 698 человек.