Вт, 9.11.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Еще 46 смертей и 1451 новый случай Covid-19 за сутки

Иллюстративное фото ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлен 1451 новый случай Covid-19, поступила информация о 46 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

  • один человек в возрасте от 40 до 49 лет;
  • четыре человека в возрасте от 50 до 59 лет;
  • семь человек в возрасте от 60 до 69 лет;
  • тринадцать человек в возрасте от 70 до 79 лет;
  • двадцать человек в возрасте от 80 до 89 лет;
  • один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Из умерших за последний день 42 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 4 были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 941 не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, 510 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек сегодня составила 1485,4 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 8,8%. Было сделано 16 447 тестов.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 233 698 человек. 


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