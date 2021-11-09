Еще 46 смертей и 1451 новый случай Covid-19 за сутки

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

четыре человека в возрасте от 50 до 59 лет;

семь человек в возрасте от 60 до 69 лет;

тринадцать человек в возрасте от 70 до 79 лет;

двадцать человек в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Из умерших за последний день 42 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 4 были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 941 не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, 510 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек сегодня составила 1485,4 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 8,8%. Было сделано 16 447 тестов.