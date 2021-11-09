ВИДЕО ⟩ 105-летняя американка установила мировой рекорд в беге на 100 метров

Хокинс установила рекорд в минувшую субботу на соревнованиях в Луизиане, пробежав дистанцию за 1 минуту 2,95 секунды.

"Потрясающе! Я так рада. Оставайтесь здоровыми, не переставайте бегать. Я собираюсь бегать так долго, как только смогу. Это весело, и мне нравится этим заниматься", - сказала американка.