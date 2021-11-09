Вт, 9.11.2021
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Ренар Путниньш, Екабпилсская больница

ВИДЕО ⟩ 105-летняя американка установила мировой рекорд в беге на 100 метров

ФОТО: AP/Scanpix

105-летняя американка Джулия Хокинс по прозвищу "Ураган" установила мировой рекорд в беге на 100 метров в соответствующей возрастной категории (105+), пишет издание Local 12.

Хокинс установила рекорд в минувшую субботу на соревнованиях в Луизиане, пробежав дистанцию за 1 минуту 2,95 секунды.

"Потрясающе! Я так рада. Оставайтесь здоровыми, не переставайте бегать. Я собираюсь бегать так долго, как только смогу. Это весело, и мне нравится этим заниматься", - сказала американка.

Официальный женский мировой рекорд в беге на 100 метров в 1988 году установила американка Флоренс Гриффит-Джойнер. Он составляет 10,49 секунды. Десять лет спустя легкоатлетка умерла в возрасте 38 лет от приступа эпилепсии, по другим данным - от сердечного приступа.


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