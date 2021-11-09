Вт, 9.11.2021
Если совсем честно, мы не знаем, как будет через год. Сейчас кажется, что хуже уже некуда, но в прошлую волну мы думали точно так же Ренар Путниньш, Екабпилсская больница
Ренар Путниньш, Екабпилсская больница

Видео ⟩ Все мы немного кот Миша. В интернете набирает популярность новый мем 🐱

ФОТО: Скриншот из видео

Новым популярным героем TikTok стал российский полосатый кот по кличке Миша. Хозяйка хвостатого Юлия посвятила любимому питомцу, чья мордочка буквально постоянно носит печать вселенской грусти, отдельный аккаунт на видеоплатформе.

В роликах Миша практически всегда появляется под аккомпанемент грустной музыки и с грустью в глазах смотрит в камеру либо куда-то вдаль. В комментариях пользователи соцсети сравнивают домашнее животное с ведущим телешоу "Поле чудес" Леонидом Якубовичем и замечают, что взгляд Миши "наполнен многолетним опытом и понимаем того, что жизнь одна и она не вечна".

Реагируя на грустный вид кота, юзеры также посоветовали хозяйке почаще кормить и гладить его, на что Юлия ответила, что Миша и так живет "в любви и заботе".

Видео здесь и далее: Грустный кот Миша

Однако комментаторов не обманешь! "Он выглядит так, будто повидал любовь, боль, расставания, горечь и одиночество", - упражняются в остроумии подписчики Мишы в комментариях.

"Это просто описание всего, что творится в душе у каждого из нас", - подвел черту другой пользователь TikTok. Кажется, многие с этим согласны!

На момент подготовки материала на аккаунт кота Миши и его хозяйки в TikTok @juliumrr подписались почти 160 тыс. пользователей, а количество лайков превысило уже 9 миллионов.

А вы знакомы с грустными животными? Может, у вас тоже есть такие? Пишите в комментариях!


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