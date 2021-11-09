Видео ⟩ Все мы немного кот Миша. В интернете набирает популярность новый мем 🐱

В роликах Миша практически всегда появляется под аккомпанемент грустной музыки и с грустью в глазах смотрит в камеру либо куда-то вдаль. В комментариях пользователи соцсети сравнивают домашнее животное с ведущим телешоу "Поле чудес" Леонидом Якубовичем и замечают, что взгляд Миши "наполнен многолетним опытом и понимаем того, что жизнь одна и она не вечна".

Реагируя на грустный вид кота, юзеры также посоветовали хозяйке почаще кормить и гладить его, на что Юлия ответила, что Миша и так живет "в любви и заботе".

Видео здесь и далее: Грустный кот Миша

Однако комментаторов не обманешь! "Он выглядит так, будто повидал любовь, боль, расставания, горечь и одиночество", - упражняются в остроумии подписчики Мишы в комментариях.

"Это просто описание всего, что творится в душе у каждого из нас", - подвел черту другой пользователь TikTok. Кажется, многие с этим согласны!

На момент подготовки материала на аккаунт кота Миши и его хозяйки в TikTok @juliumrr подписались почти 160 тыс. пользователей, а количество лайков превысило уже 9 миллионов.