Беларусь обвиняет Польшу в провокациях на границе

"Мы хотим заранее призвать польскую сторону отказаться от любых провокаций, направленных против республики Беларусь, с целью оправдать незаконное применение силы к незащищенным, невооруженным людям, среди которых много женщин и детей", - сказано в заявлении МИД Беларуси.

Как сообщалось ранее, в понедельник сотни мигрантов пытались насильственным путем проникнуть на территорию Польши со стороны Беларуси.

Организованный Минском поток нелегальных иммигрантов через границы Польши, Литвы и Латвии продолжается уже с лета. Это был первый случай настолько массовой попытки пересечь польскую границу.

Польше удалось отразить первый удар в понедельник, применив водометы и слезоточивый газ.

Ожидается повторная попытка, так как нелегальные иммигранты под охраной белорусских пограничников основали большой лагерь в районе Кужницы.

Тем временем Минск со своей стороны предупредли Варшаву об эскалации ситуации, а так же указал, что отношение Польши к мигрантам будет "лакмусовой бумажкой", которая покажет намерения Польши придерживаться международного права.

Министерство обороны Беларуси отрицает заявления о том, что Минск координирует потом иммигрантов, заявив, что эти обвинения не имеют основания.

Министерство добавило, что Польша не старается найти "конструктивное решение" проблемы и выводит "текущую конфликтную ситуацию на политический уровень".

Минск обвинил Варшаву в расположении войска на границе без предупреждения Беларуси, заявив, что это противоречит международным соглашениям.

Беларусь указала, что соглашения предполагают присутствие наблюдателей противоположной стороны в случае, если в приграничную зону отправляется больше, чем 6000 солдат.

Глава МИД Беларуси Иван Кубраков в разговоре с принадлежащим государству агентством новостей BELTA заявил, что мигранты, нелегально пытающиеся проникнуть в Евросоюз, находятся на территории Беларуси легально. Таким образом он фактически подтвердил роль Минска в организации контрабанды людей и нелегальной миграции.

"Со стороны мигрантов до этого не было нарушений закона", - сказал Кубраков. Он является напрямую ответственным за насильственное подавление протестов в прошлом году, пытки и убийства активистов оппозиции.