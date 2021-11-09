"Самая сексуальная королева цветов". Российская гимнастка порадовала подписчиков откровенным фото
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова в своём Instagram показала фотографию с отдыха.
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова в своём Instagram показала фотографию с отдыха.
26-летняя гимнастка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, сделанный во время отдыха на Мальдивах. Эта фотография собрала множество восторженных комментариев на разных языках и почти 9 тысяч лайков.
"Вау, вы такая красивая", "Самая сексуальная королева цветов", "Великолепно", "Принцесса", "Божественный цветок", - лишь малая часть сообщений от поклонников.
Это далеко не первый раз, когда Севастьянова радует своих подписчиков фотографиями с отдыха на Мальдивах. Ранее спортсменка публиковала снимки с пляжа, на которых можно увидеть, что она находится в прекрасной форме даже после завершения карьеры.
Каролина Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. После Игр в Лондоне спортсменка завершила спортивную карьеру.