Вт, 9.11.2021
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Латвии Мария Голубева, министр внутренних дел

"Самая сексуальная королева цветов". Российская гимнастка порадовала подписчиков откровенным фото

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова в своём Instagram показала фотографию с отдыха.

26-летняя гимнастка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, сделанный во время отдыха на Мальдивах. Эта фотография собрала множество восторженных комментариев на разных языках и почти 9 тысяч лайков.

"Вау, вы такая красивая", "Самая сексуальная королева цветов", "Великолепно", "Принцесса", "Божественный цветок", - лишь малая часть сообщений от поклонников.

Это далеко не первый раз, когда Севастьянова радует своих подписчиков фотографиями с отдыха на Мальдивах. Ранее спортсменка публиковала снимки с пляжа, на которых можно увидеть, что она находится в прекрасной форме даже после завершения карьеры.

Каролина Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. После Игр в Лондоне спортсменка завершила спортивную карьеру.


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