"Самая сексуальная королева цветов". Российская гимнастка порадовала подписчиков откровенным фото

26-летняя гимнастка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, сделанный во время отдыха на Мальдивах. Эта фотография собрала множество восторженных комментариев на разных языках и почти 9 тысяч лайков.

"Вау, вы такая красивая", "Самая сексуальная королева цветов", "Великолепно", "Принцесса", "Божественный цветок", - лишь малая часть сообщений от поклонников.

Это далеко не первый раз, когда Севастьянова радует своих подписчиков фотографиями с отдыха на Мальдивах. Ранее спортсменка публиковала снимки с пляжа, на которых можно увидеть, что она находится в прекрасной форме даже после завершения карьеры.