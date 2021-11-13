🎁 Почему нужно создавать и отмечать праздники? Отвечает психолог

О каком бы празднике ни шла речь, он быстро может быть испорчен, если забудем о главном и о том, зачем мы его вообще отмечаем. "Если день рождения в главной роли будет юбиляр, если школьные каникулы или получение табеля - школьники. Размышляя о праздничном оформлении, мероприятиях, подарках, всегда следует помнить, что же это на самом деле за праздник и в честь чего мы празднуем. Мы не можем персонализировать подарок или организовать мероприятие, исходя из наших чувств и вкусов, игнорируя цель мероприятия или личность и потребности конкретного человека. Поэтому очень важно научиться слушать, наблюдать. Ведь хорошая праздничная вечеринка или отличный подарок могут быть успешными только в том случае, если мы не будем забывать о главной подоплеке этого праздника", - отмечает психолог.

Ивета также призывает учитывать, что, например, если в семье один из детей отмечает день рождения и в этой же семье есть еще один или несколько детей в возрасте до 10 лет, то рекомендуется подарить что-то символическое и другим, а не только юбиляру. "Такое отношение к детям способствует соблюдению принципа справедливости. И нет, это вовсе не баловство, а учет возрастных особенностей. В этом возрасте дети часто не понимают, почему у одного есть, а у другого - нет. В свою очередь, в подростковом возрасте такое понимание уже сформировано", - подчеркивает психолог.

Кроме того, в семьях с несколькими детьми также важно корректировать стоимость подарков, чтобы у всех детей были подарки примерно одной стоимости. Это очень важно, чтобы дети чувствовали себя одинаково любимыми и не возникло обманчивое представление, что кем-то из детей дорожат и балуют больше.

Проведение праздника как воспитательный и образовательный момент

Создание и проведение праздника, от идеи до воплощения, несут образовательную и развлекательную функцию. "Украшение комнаты, поиск подарков, поднятие флага на мачте - все это несет образовательную и воспитательную функцию. Почему в стране отмечают памятные дни, что произошло в эти дни, почему мы отмечаем этот праздник, что необходимо учитывать, чтобы праздник удался, как спланировать время всех участников? И с другой стороны, почему нужно уметь поблагодарить за праздник и вложенные усилия, за подарки, даже те, которые, возможно, не достигли цели, но человек все же старался. Мы умеем критиковать, сморщить нос, но сказать спасибо гораздо сложнее. А благодарности тоже можно научить через праздники! Да, маленькие дети искренни в своих эмоциях, они не всегда могут их контролировать и быстро испортить радость дарителя, сказав - фи, какой некрасивый подарок, не тот цвет, и тому подобное. В таких случаях вместо детей должны извиняться родители, чтобы смягчить ситуацию", - подчеркивает Ивета Ауните.

Психолог также подчеркивает важность понимания того, что мы можем позволить себе не отмечать определенные праздники и в то же время терпимо относиться к тем, кто решает их отмечать. "Например, вполне нормально, если люди предпочитают не отмечать День святого Валентина или Хэллоуин. Это выбор каждого, но зачастую мы даже не думаем, что на самом деле какая-то дата для одних может быть праздником, а для других - нет. У каждой семьи есть свои основания, традиции и ценности, исходя из которых они решают создать или отметить праздник. Это нужно учитывать и уважать. То же самое и с культурой других народов - мы разные и каждый имеет право на свои праздники", - отмечает психолог.