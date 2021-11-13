Сб, 13.11.2021
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Гунтис Пуятс, начальник государственной пограничной охраны

🎁 Почему нужно создавать и отмечать праздники? Отвечает психолог

ФОТО: Пресс-фото

Хотя праздники в основном ассоциируются с подарками, вкусной едой, красивыми нарядами и большим или меньшим торжеством, на самом деле они имеют гораздо большее значение. Праздник не только дает возможность ощутить целый спектр различных эмоций, но также выполняет образовательные и воспитательные функции. 

ТЦ Alfa пригласил психолога Ивету Ауните рассказать о том, каково значение праздников и почему так важно вводить их в повседневную жизнь.

Ежедневно в мире отмечается бесчисленное количество событий - кто-то отмечает день рождения, другой - появление на свет ребенка в семье, третий - выпускной в университете или день домашнего любимца. Каждый день можно превратить в праздник - даже если кажется, что это не так. Что люди давно и доказали, создавая разные необычные, задушевные и даже повседневные поводы для торжеств. "Праздники в первую очередь связаны с радостью. Это положительные эмоции. И на самом деле замечательно, если люди умеют сделать праздник своей повседневной жизнью, не дожидаясь какого-то особенного дня, когда они наконец поставят на стол праздничный сервиз или наденут праздничный наряд. Пробуждение положительных эмоций с точки зрения благополучия людей, конечно, очень важно, но это не единственная функция, присущая празднованию. Праздник позволяет перенять семейные традиции, способствует различным дискуссиям об их значении и необходимости или, наоборот, несовместимости с семейными ценностями, развивает творческие способности, учит познать себя и больше слушать других", - отмечает психолог Ивета Ауните.

Праздники как отражение семейных ценностей

Говоря о праздновании дат и событий, важно подчеркнуть их важную роль в контексте семейных традиций и ценностей. "Традиции отражают нашу систему ценностей - какие праздники мы отмечаем, почему это так важно и значительно для нас. А также то, какие праздники мы не отмечаем и не признаем обязательными для нашей семьи или личности. Праздник - это повод для дискуссий, разговоров, что же важно для нас как семьи, чему мы радуемся, а чему нет. Семейные праздничные традиции передаются из поколения в поколение. Если мы с детства научим детей создавать и отмечать праздники, то когда они вырастут, смогут успешно использовать это в своей повседневной жизни и передавать будущим поколениям", - говорит Ивета Ауните.

Праздники развивают творчество и эмпатию

Празднование больших и малых дат - это способ развить в детях эмпатию и чувства заботы о других людях. "Чтобы создать кому-то праздник, нужно приложить определенные усилия - придумать, как и где отметить, что купить, какой подарок преподнести. Это, в свою очередь, развивает творческие способности и эмпатию. А в условиях пандемии, когда недоступны различные варианты общественных развлечений, для проведения успешной вечеринки творческий подход особенно важен. Необходимо уметь позаботиться о празднике самостоятельно, без внешних стимулов. Таким образом, и ребенок также учится приспосабливаться к существующим условиям, развлекать сам себя и понять, что на самом деле для ощущения настоящего праздника требуется совсем немного", - говорит Ивета Ауните.

В то же время психолог указывает на то, что зачастую родители из лучших побуждений насыщают вечеринки ненужным содержанием и в итоге добиваются обратного эффекта. "В последнее время для детских вечеринок стали очень популярным приглашать разных аниматоров. А может ли вечеринка пройти удачно без участия аниматора? Конечно! Потребуется больше собственных усилий, но и детям также придется научиться развлекать себя и увидеть возможности. Регулярное подача всего на подносе, включая планирование вечеринок и поминутную занятость на них детей, может привести к тому, что родители все чаще будут ежедневно сталкиваться с заявлениями вроде "мне нечего делать" и "мне скучно". Дети - очень творческие личности! Позвольте им самовыражаться! Поэтому я всегда рекомендую оценить, действительно ли для успеха вечеринки требуются развлечения и стимулы извне, - продолжает Ивета Ауните. - Следует отметить, что существующие в стране ограничения, а также минимальные финансовые вложения могут принести даже больше пользы, если мы говорим о том, как отметить праздник. Чтобы организовать празднование с минимальными финансовыми вложениями, необходимо проявить творчество и смекалку. Начиная с изготовления подарка, который определенно будет гораздо более сердечным, потому что мы искренне в него вложились, и заканчивая украшением помещения".

В праздники мы концентрируемся на главном

О каком бы празднике ни шла речь, он быстро может быть испорчен, если забудем о главном и о том, зачем мы его вообще отмечаем. "Если день рождения в главной роли будет юбиляр, если школьные каникулы или получение табеля - школьники. Размышляя о праздничном оформлении, мероприятиях, подарках, всегда следует помнить, что же это на самом деле за праздник и в честь чего мы празднуем. Мы не можем персонализировать подарок или организовать мероприятие, исходя из наших чувств и вкусов, игнорируя цель мероприятия или личность и потребности конкретного человека. Поэтому очень важно научиться слушать, наблюдать. Ведь хорошая праздничная вечеринка или отличный подарок могут быть успешными только в том случае, если мы не будем забывать о главной подоплеке этого праздника", - отмечает психолог.

Ивета также призывает учитывать, что, например, если в семье один из детей отмечает день рождения и в этой же семье есть еще один или несколько детей в возрасте до 10 лет, то рекомендуется подарить что-то символическое и другим, а не только юбиляру. "Такое отношение к детям способствует соблюдению принципа справедливости. И нет, это вовсе не баловство, а учет возрастных особенностей. В этом возрасте дети часто не понимают, почему у одного есть, а у другого - нет. В свою очередь, в подростковом возрасте такое понимание уже сформировано", - подчеркивает психолог.

Кроме того, в семьях с несколькими детьми также важно корректировать стоимость подарков, чтобы у всех детей были подарки примерно одной стоимости. Это очень важно, чтобы дети чувствовали себя одинаково любимыми и не возникло обманчивое представление, что кем-то из детей дорожат и балуют больше.

Проведение праздника как воспитательный и образовательный момент

Создание и проведение праздника, от идеи до воплощения, несут образовательную и развлекательную функцию. "Украшение комнаты, поиск подарков, поднятие флага на мачте - все это несет образовательную и воспитательную функцию. Почему в стране отмечают памятные дни, что произошло в эти дни, почему мы отмечаем этот праздник, что необходимо учитывать, чтобы праздник удался, как спланировать время всех участников? И с другой стороны, почему нужно уметь поблагодарить за праздник и вложенные усилия, за подарки, даже те, которые, возможно, не достигли цели, но человек все же старался. Мы умеем критиковать, сморщить нос, но сказать спасибо гораздо сложнее. А благодарности тоже можно научить через праздники! Да, маленькие дети искренни в своих эмоциях, они не всегда могут их контролировать и быстро испортить радость дарителя, сказав - фи, какой некрасивый подарок, не тот цвет, и тому подобное. В таких случаях вместо детей должны извиняться родители, чтобы смягчить ситуацию", - подчеркивает Ивета Ауните.

Психолог также подчеркивает важность понимания того, что мы можем позволить себе не отмечать определенные праздники и в то же время терпимо относиться к тем, кто решает их отмечать. "Например, вполне нормально, если люди предпочитают не отмечать День святого Валентина или Хэллоуин. Это выбор каждого, но зачастую мы даже не думаем, что на самом деле какая-то дата для одних может быть праздником, а для других - нет. У каждой семьи есть свои основания, традиции и ценности, исходя из которых они решают создать или отметить праздник. Это нужно учитывать и уважать. То же самое и с культурой других народов - мы разные и каждый имеет право на свои праздники", - отмечает психолог.

Какой бы праздник ни отмечался, важно не забыть обратиться за помощью в случае необходимости. "Совершенно нормально разделить обязанности. Кто-то заботится о приглашениях, кто-то о праздничном оформлении и столе. Чтобы не случилось так, что в конце концов организатор так устал, что сам уже не в состоянии наслаждаться праздником. И я действительно желаю всем научиться находить праздники в маленьких делах и событиях. Это обязательно добавит красок и эмоций в нашу повседневную жизнь!" - призывает Ивета Ауните.


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