Для поддержки торговых и спортивных центров выделено более 50 млн евро

Из этой суммы примерно 30 млн евро предусмотрены на поддержку торговых центров, 15 млн евро - спортивных центров, 5 млн евро - мест культуры, досуга и развлечений. Финансирование на администрирование программы составляет 484 008 евро.
Для предоставления этой помощи еще необходимо получить согласие Европейской комиссии.
Цель программы - поддержать налогоплательщиков, которые владеют или управляют торговыми, спортивными, культурными и развлекательными центрами и объектами, поскольку прежние инструменты кризисной поддержки достигали их лишь частично.
Помощь предназначена для компенсации сокращения оборота путем покрытия операционных расходов - коммунальных платежей, в том числе за электричество, воду и тепло, аренды недвижимого имущества, выплаты обязательств, затрат на аутсорсинг.
Под оплатой обязательств подразумеваются кредитные, процентные и лизинговые платежи, в то время как затраты на аутсорсинг включают в себя бухгалтерские услуги, хозяйственное обслуживание, а также услуги по техническому обслуживанию различных систем, таких как системы вентиляции, газа и сигнализации.