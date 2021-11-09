Для поддержки торговых и спортивных центров выделено более 50 млн евро

Из этой суммы примерно 30 млн евро предусмотрены на поддержку торговых центров, 15 млн евро - спортивных центров, 5 млн евро - мест культуры, досуга и развлечений. Финансирование на администрирование программы составляет 484 008 евро.

Для предоставления этой помощи еще необходимо получить согласие Европейской комиссии.

Цель программы - поддержать налогоплательщиков, которые владеют или управляют торговыми, спортивными, культурными и развлекательными центрами и объектами, поскольку прежние инструменты кризисной поддержки достигали их лишь частично.

Помощь предназначена для компенсации сокращения оборота путем покрытия операционных расходов - коммунальных платежей, в том числе за электричество, воду и тепло, аренды недвижимого имущества, выплаты обязательств, затрат на аутсорсинг.