Для вакцинированных контактных лиц - тест на антиген вместо карантина

Чтобы критически важные отрасли могли продолжить свою работу во время пандемии, правительство постановило, что вакцинированные или переболевшие работники и учащиеся, идентифицированные как контактные лица больных коронавирусом, смогут не соблюдать домашний карантин, если руководитель учреждения распорядится о ежедневном проведении скрининга на антигены для этих людей перед началом рабочего или учебного дня на протяжении семи дней с момента контакта с инфицированным человеком.