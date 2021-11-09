Для вакцинированных контактных лиц - тест на антиген вместо карантина

Чтобы критически важные отрасли могли продолжить свою работу во время пандемии, правительство постановило, что вакцинированные или переболевшие работники и учащиеся, идентифицированные как контактные лица больных коронавирусом, смогут не соблюдать домашний карантин, если руководитель учреждения распорядится о ежедневном проведении скрининга на антигены для этих людей перед началом рабочего или учебного дня на протяжении семи дней с момента контакта с инфицированным человеком.
Как отмечает Минздрав в аннотации к проекту поправок к правилам, такой риск оправдан, однако исключение касается только выполнения рабочих обязанностей и очного обучения. Это означает, что контактные лица не смогут посещать публичные мероприятия вне своего рабочего места или учебного заведения.