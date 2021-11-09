Вт, 9.11.2021
Это первый раз, когда мы фиксируем настолько откровенный призыв создать фабрику троллей Ника Алексеева, исследователь дезинформации
Ника Алексеева, исследователь дезинформации

Для вакцинированных контактных лиц - тест на антиген вместо карантина

Маска для лица ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Став контактными лицами зараженных Covid-19, вакцинированные работники и учащиеся с 15 ноября смогут не соблюдать домашний карантин, если организация обеспечит проверку их состояния путем теста на антиген каждый раз перед началом рабочего дня, постановило правительство во вторник.

Чтобы критически важные отрасли могли продолжить свою работу во время пандемии, правительство постановило, что вакцинированные или переболевшие работники и учащиеся, идентифицированные как контактные лица больных коронавирусом, смогут не соблюдать домашний карантин, если руководитель учреждения распорядится о ежедневном проведении скрининга на антигены для этих людей перед началом рабочего или учебного дня на протяжении семи дней с момента контакта с инфицированным человеком.

Как отмечает Минздрав в аннотации к проекту поправок к правилам, такой риск оправдан, однако исключение касается только выполнения рабочих обязанностей и очного обучения. Это означает, что контактные лица не смогут посещать публичные мероприятия вне своего рабочего места или учебного заведения.


НАВЕРХ
Back