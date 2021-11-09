SPKC: 87% умерших в октябре пациентов с Covid-19 не были вакцинированы

Из 533 умерших в октябре инфицированных Covid-19 466 человек (87,4%) не были вакцинированы или еще не прошли курс вакцинации, а 67 (12,6%) завершили курс вакцинации. Двое из умерших были моложе 49 лет, шесть - от 50 до 59 лет, девять - от 60 до 69 лет, 20 - от 70 до 79 лет, 28 - от 80 до 89 лет, двое - от 90 до 99 лет. Как сообщает SPKC, во всех случаях умершие имели одно или несколько сопутствующих заболеваний.

Проведенное SPKC сравнение показателей смертности среди вакцинированных и невакцинированных/частично вакцинированных показало, что

у невакцинированных и частично вакцинированных людей риск смерти при заболевании коронавирусом в 6,1 раз выше, чем у полностью вакцинированных.

Председатель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска подчеркивает, что с помощью вакцины нельзя обеспечить одинаково оптимальную и максимальную защиту людей всех возрастных групп и с различным состоянием здоровья, но вакцина облегчает течение болезни у тех, кто был привит, но все же попал в больницу.

"Даже если в Латвии охват вакцинацией против Covid-19 достигнет 100%, все равно кто-то обязательно заболеет, будет нуждаться в госпитализации или, к сожалению, умрет. Мы наблюдаем это как в Латвии, так и в мире", - отметила Завадска.

При анализе показателей смертности пациентов с Covid-19 констатировано, что 23 умерших были вакцинированы препаратом AstraZeneca (чаще всего в июне), 20 - вакциной Pfizer/BioNTech (чаще всего в сентябре), 19 - Johnson&Johnson (чаще всего в октябре), пятеро - вакциной Moderna (чаще всего в июне). SPKC отмечает, что эти данные являются ориентировочными, поскольку не являются статистически достаточными, а группы вакцинированных разными вакцинами не одинаковы с точки зрения возраста и состояния здоровья.

По словам заведующего отделением токсикологии и сепсиса Рижской Восточной клинической университетской больницы Олега Шубы, опыт показывает, что смерть пациентов, у которых Covid-19 указывается в качестве основного диагноза, вызвана повреждениями легких или осложнениями после коронавируса, а среди пациентов, основной причиной смерти которых является не Covid-19, а хронические заболевания или ухудшение состояния в результате заражения Covid-19 (диабет, инсульт, хронические заболевания легких), доминируют пациенты с избыточным весом.

SPKC отмечает, что вакцинация против Covid-19 является эффективным средством борьбы с инфекцией, сокращения общей заболеваемости и предотвращения тяжелого течения заболевания, снижающим число госпитализаций и летальных исходов. Однако не у всех людей в результате вакцинации развивается одинаково высокая защита.

В октябре у невакцинированных и частично вакцинированных людей Covid-19 был диагностирован в 2,9 раза чаще, чем у тех, кто завершил курс вакцинации.